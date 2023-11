Hay mucha gente que aún no ha cobrado la devolución de la Declaración de la Renta. Así puedes comprobar su estado y reclamar

Estamos a pocas semanas de que acabe este año 2023 y arranque un nuevo año fiscal poniendo el contador a cero con diferentes trámites como la renta. Y aunque muchas personas comenzarán a poner el foco en la Renta 2023, todavía hay muchos contribuyentes que estando casi en diciembre todavía no han recibido sus correspondientes devoluciones. Un retraso generalizado de la administración que también se ha detectado en los ingresos de la ayuda de 200 euros.

Un simple vistazo a algunos foros nos deja ver que son muchos los contribuyentes que presentaron su declaración en tiempo y forma antes del 30 de junio, pero a día de hoy no han recibido ningún pago. Esta es una situación que se da cada año, y aunque se trate de reclamar la Agencia Tributaria, se mantiene en que tiene hasta el 31 de diciembre para aprobar la devolución de la renta.

Y aunque parezca que no, Hacienda apura hasta el último día como he podido vivir en mi propia situación. Un hecho que lógicamente genera un gran estrés en el contribuyente que espera esa devolución, que se retrasa sin saber muy bien por qué.

Un vistazo a… Cómo solicitar el CERTIFICADO DIGITAL de PERSONA FÍSICA de la FNMT

Hacienda tiene hasta el 31 de diciembre para hacer el pago de la Renta 2022

La Agencia Tributaria tiene un gran problema (entre otros) a la hora de ser transparente con el estado de tramitación de los expedientes de la renta. Y es que en muchas ocasiones el retraso puede estar derivado por muchos factores. Los más comunes radican en no haber introducido bien algún dato y ha generado un error a la hora de cotejarlos con su información. Uno de los ejemplos que nuevamente venimos a comprobar está en no declarar correctamente algún tipo de ayuda pública como la famosa 'ayuda de 200 euros'.

Otra de las razones por las que pueden estar bloqueando la devolución radica en las deudas que se tienen contraidas con la administración pública. Una multa de tráfico que no has pagado a tiempo o un impuesto con el que te has retrasado puede ocasionar el embargo de todos tus ingresos. Y ahí entra la devolución de la renta.

Ante este retraso, lo mejor es estar mirando el estado de tramitación frecuentemente, porque en cualquier momento va a poder cambiar de estado. Para poder hacerlo, vas a tener que acceder a la sección de Renta en la web de la Agencia Tributaria.

En la nueva ventana que se abre, vas a encontrar diferentes opciones relacionadas con el expediente de tu renta como por ejemplo obtener los datos fiscales. Pero en esta ocasión se va a tener que pulsar en Servicio tramitación de borrador/declaración (Renta WEB).

Seguidamente, vas a tener que identificarte ante Hacienda. Se puede pulsar sobre Acceda con certificado o DNI electrónico en el caso de que lo dispongas, o introducir tu DNI y posteriormente la fecha de vencimiento para introducir tanto la clave que te llega a tu móvil o la referencia con la que presentaste en primavera la renta.

En el momento que introduces esta información, accederás a tu cuenta personal y en la cabecera de la misma tendrás el Estado de tramitación donde dependiendo de cómo se encuentre tu expediente se tendrán diferentes frases:

Su declaración se está tramitando . El estado por defecto que muestra Hacienda y que indica que han recibido datos pero que todavía no se han procesado. Aunque en algunos ya se han procesado y solo queda que se ejecute el expediente de devolución, siendo de las últimas que se devuelven en diciembre.

. El estado por defecto que muestra Hacienda y que indica que han recibido datos pero que todavía no se han procesado. Aunque en algunos ya se han procesado y solo queda que se ejecute el expediente de devolución, siendo de las últimas que se devuelven en diciembre. Su declaración está siendo comprobada. Uno de los puntos críticos, en los que el funcionariado está verificando todos los datos aportados para poder saber si son correctos o no. Pero esto no tiene que conllevar ningún problema, y puede volver a pasar a tramitación e incluso a devolución. Aunque lo más común es que te llegue una notificación de la Agencia Tributaria o el acceso al sistema VERIFICA para solventar los problemas.

Su declaración ha sido tramitada por los órganos de Gestión Tributaria, estimándose conforme la devolución solicitada por usted, sin perjuicio de las comprobaciones que pudieran realizarse posteriormente por los órganos de la Agencia Tributaria . El proceso final, en el que Hacienda ha confirmado que todos los datos son correctos, y esto hace que se tramite la devolución que se ha solicitado, pasando ahora al órgano gestor.

. El proceso final, en el que Hacienda ha confirmado que todos los datos son correctos, y esto hace que se tramite la devolución que se ha solicitado, pasando ahora al órgano gestor. Su devolución ha sido emitida el día XXX a la cuenta ESXXX. Si en 10 días no ha recibido el importe, acuda a la delegación/administración de la Agencia Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal. En este caso, Hacienda ya ha hecho el correspondiente pago a tu cuenta bancaria establecida en el borrador que presentaste. Siempre hay que ser pacientes, ya que dependiendo de tu entidad puede demorarse varios días.

En Genbeta | 26 trámites con la administración que puedes hacer por internet sin moverte de casa