Twitch Recap: así puedes ver todas las horas que le has dedicado a la plataforma y compartir tus streamers favoritos: así funciona

A pocos días de finalizar el año, multitud de plataformas ya están ofreciendo su habitual repaso anual, mostrando algunas de las cifras cosechadas, y dándole al usuario una vista general de en qué ha invertido su tiempo todos estos meses. Ya lo ha hecho Spotify, con su conocido Wrapped, y ahora le ha tocado el turno a Twitch.

Twitch Recap nos muestra nuestras estadísticas en Twitch, ofreciéndonos un repaso de todas las horas de contenido que hemos visto en la plataforma. Además, también podemos ver cuánto tiempo le hemos dedicado a los canales que más hemos visto en directo, además de ofrecernos un repaso de nuestras categorías favoritas. Lo mejor es que podemos compartir todos nuestros datos por medio de una tarjeta con parte de esta información. En este artículo te enseñamos cómo hacerlo.

Un repaso de todo lo que has visto en Twitch

Posiblemente sea un buen reflejo de todo el tiempo que he perdido este año en Twitch. Aunque cuando veo los números, tampoco puedo evitar pensar en todos los momentos en los que he reído y me he divertido viendo a muchos de los creadores de contenido de la plataforma.

En Twitch Recap puedes ver el total de horas invertidas en la plataforma, días totales en los que has consumido Twitch, cantidad de puntos de canal adquiridos y mensajes escritos por el chat. Pero aún hay más, ya que este particular repaso también nos indica los cuatro canales que más hemos visto durante el año, y las categorías favoritas de cada usuario. Aunque no viene a ser tan completo y gráfico que el Spotify Wrapped, no deja de ser curioso poder ver de esta forma todas las estadísticas.

Si quieres ver tu repaso particular, lo único que tienes que hacer es entrar en la web de Twitch Recap y seleccionar la pestaña de 'Viewer' para poder ver todos tus datos. Si te vas a la parte inferior de la página verás un enlace en el que podrás descargarte una imagen para compartir con tus amigos.

Además de nuestro repaso particular, la plataforma también ha compartido las cifras que ha obtenido en todo el año. Y es que en total, los usuarios han consumido 21.000 millones de horas, con más de 223.000 categorías vistas, y más de 49.000 millones de mensajes escritos en el chat.

Las cifras de Twitch también dan a conocer los emotes que más se han utilizado, el total de horas en las que se ha emitido directo, y muchos datos más. Para acceder a esta información, basta con seleccionar la pestaña de 'Community' en la web de Twitch Recap.