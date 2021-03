Clubhouse no solo graba tus conversaciones: lista de polémicas de privacidad de la red social de moda

Clubhouse graba tu audio. Una de las "características" de Clubhouse es que es efímero. Solo puedes escuchar lo que acontece en el momento. No puedes guardar las conversaciones para después, ni pausar la sala en la que estás. Tienes que presentarte en directo para participar en la experiencia. Eso es algo que lo diferencia, por ejemplo, de los podcasts, que se graban y pueden escucharse en cualquier momento. Sin embargo, a pesar de ello, Clubhouse sí que puede, y graba lo que dices.

Concretamente, la política de privacidad de la aplicación dice que: “con el propósito de apoyar las investigaciones de incidentes, grabamos temporalmente el audio de una sala. Si un usuario informa de una violación de alguna de las políticas o de algún incidente de seguridad, mientras la sala está activa, conservamos el audio para investigar el incidente y no lo eliminamos hasta que la investigación ha finalizado. Si no se denuncia ningún incidente en una sala, eliminamos la grabación de audio temporal cuando la sala termina”. Ahora bien, como explica Inc, si alguien denuncia un problema, todo lo que ha ocurrido en la sala queda grabado y guardado, mientras que Clubhouse no aclara lo que ocurre entonces. No dice quién puede escucharlo, ni en qué condiciones.