Cómo evitar que apps y juegos que alguna vez hayas usado en Facebook accedan a tu información

¿Cuándo fue la última vez que revisaste la configuración de privacidad de tu cuenta de Facebook? Independientemente de que esta red social guarde más o menos información personal sobre ti y tu actividad, deberías revisar regularmente qué es lo que ciertas aplicaciones o juegos que has usado en algún momento de tu vida dentro de la plataforma pueden registrar de tu uso de Internet.

No debemos olvidar el escándalo de Cambridge Analytica (que llevó a Mark Zuckerberg a testificar frente al Congreso y Senado de Estados Unidos): mediante una aplicación que parecía totalmente inofensiva, thisisyourdigitallife, los investigadores se quedaban con mucha información privada de cada usuario y llegaron a usarla para influir en las elecciones de Estados Unidos en las que Donald Trump consiguió la presidencia del país.

¿Cuántas aplicaciones, juegos o herramientas de preguntas y respuestas has usado a lo largo de tu vida en Facebook? Es hora de repasar (y deberías hacerlo de forma periódica) qué herramientas están conectadas a tu red social y eliminarlas si ya nunca las usas (o si no te fías del todo de ellas, aunque sí las utilices), para evitar que se queden con tu información.

Revisa qué aplicaciones están conectadas a tu Facebook

En la parte superior derecha de la página tienes el primer paso para acceder a todo lo demás que vas a necesitar hacer relacionado con tu privacidad. Al lado derecho del icono de las notificaciones, tienes una flecha hacia abajo. Pulsa. Escoge la opción "Configuración y privacidad" y luego "Configuración".

Para evitar que haya terceros tomando tu información privada sin que seas consciente de ello, debes recordar qué aplicaciones o juegos has usado en todos estos años que llevas en Facebook. Tras acceder al mencionado menú de configuración y privacidad tienes acceso a diferentes asuntos que puedes revisar.

En el caso de ver qué aplicaciones y juegos están enlazados a tu perfil, mira la columna de la izqueirda, en la parte inferior puedes ver "Apps y sitios web". Y podrás ver las apps las páginas en las que "iniciaste sesión con Facebook. Pueden recibir información que elegiste compartir con ellos" y puedes eliminarlas.

Por otro lado, Facebook además advierte que es posible que las apps caducadas sigan teniendo acceso a la información que se compartió con ellas previamente, pero no podrán recibir información adicional que no sea pública. Puedes eliminarlas de todos modos, aunque en estos momentos no estén recibiendo tus datos.

Debes saber que cuando eliminas una de estas webs o aplicaciones, ya no podrán recibir más información tuya, pero es posible que aún tenga datos que compartiste anteriormente. Si quieres obtener detalles sobre cómo eliminar esta información deberías ponerte en contacto directamente con estas aplicaciones o juegos.

Así puedes recordar si en algún momento has usado una aplicación

Imagínate que aparece la información de que cierta web, aplicación o juego roba información de forma fraudulenta y quieres comprobar si tú alguna vez hiciste uso de esta dentro de tu Facebook. Es muy sencillo. En la misma página a la que accedes para borrar las aplicaciones enlazadas con tu red social, puedes ver cuáles son las que tienes eliminadas. Y ahí hacer recuento de qué programas has usado en algún momento de tu vida.

Si ves que una herramienta fraudulenta está en la lista, ya no hay nada que puedas hacer dentro de Facebook. Sino que la red social te insta a contactar directamente a los creadores de esa aplicación o web. Facebook te ofrece tu número de identificación como usuario o usuaria para este futuro trámite.

La información que los juegos instantáneos también pueden recibir de ti

Además de la necesidad de revisar y dejar de ofrecer información a terceros sin que ni siquiera recuerdes estar haciéndolo, también debes revisar qué pasa con los juegos instantáneos.

En la misma columna izquierda, en la parte inferior, que mencionábamos antes, después de poder revisar tus apps y sitios web (aquí entran dentro juegos como el famoso Candy Crush), también puedes ver tus juegos instantáneos. Esto se refiere a juegos a los que jugaste en Facebook o Messenger. Pueden recibir información que elegiste compartir con ellos.

Y desde aquí también puedes decidir eliminarlos de tu plataforma.

Por cuánto tiempo las apps y los juegos tienen acceso a tu información

En la configuración de Facebook accedes a tres tipos de aplicaciones o juegos. Puedes filtrar entre apps activas, apps caducadas o apps que hayas eliminado de la cuenta. Si una app o un sitio web están activos, queire decir que hace poco iniciaste sesión en ellos y pueden solicitar en cualquier momento la información que elegiste compartir.

Si están caducados significa que iniciaste sesión en ellos con Facebook, pero no tuviste actividad durante más de 90 días. No tendrán acceso a información privada nueva, pero pueden ver los datos identificados en la sección "Datos a los que tienen acceso".

Los eliminados son apps o sitios web que eliminaste de tu cuenta desde el año 2015. No tendrán acceso a información privada nueva, pero pueden ver los datos identificados en la sección "Datos a los que tienen acceso".

La duda ahora es cuáles son los datos a los que tienen acceso. Una vez que una app caduca o se elimina, ya no tiene acceso a la información privada que agregues. Sin embargo, sigue teniendo acceso a lo siguiente: tu nombre; tu foto del perfil y foto de portada; tu identificador de usuario de la app.

Explican desde Facebook que este identificador se crea cuando conectas tu cuenta de Facebook con la app. Permite que el creador de la app pueda identificarte, pero no incluye detalles sobre tu cuenta de Facebook. Sin embargo, sí que puede haber almacenado información que compartiste mientras la app estaba activa.