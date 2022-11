Elon Musk dice que Apple nos está cobrando un impuesto secreto. Y afirma que le hará frente

aaa Elon Musk parece que no puede vivir sin una polémica a sus espaldas. Tras las críticas a las que se ha enfrentado en los últimos días por retirar la suspensión a Donald Trump o permitir que Twitter se haya convertido en una red sin control, ahora ha declarado la guerra a Apple. Esta declaración de guerra llega tras la decisión de Apple de retirar toda su publicidad de la red social al no sentirse cómoda con sus nuevas políticas.

Esta acción no ha sido únicamente aplicada por Apple, sino que muchas empresas han decidido no participar en la financiación de una red social que ha quedado apenas sin moderación. Esto se suma también a que Musk ha despedido a su equipo comercial, y sin este no se puede llegar a tener acuerdos de este tipo con empresas de una manera cómoda.

Esta guerra puede acabar con Twitter fuera de la App Store

Durante toda la tarde de ayer aquí en España, Elon Musk publicó diferentes tweets sobre Apple. Uno de los más sonados es el que incluye una pregunta en el que relacionan la decisión de Apple de retirar su fondos publicitarios con su supuesto odio a la libertad de expresión. Debemos recordar que para Elon Musk el hecho de retirar todas las normas de control para evitar comentarios homófobos, racistas o insultos en general coaccionaba esta libertad.

Apple has mostly stopped advertising on Twitter. Do they hate free speech in America? — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Pero ha querido ir mucho más allá el nuevo dueño de Twitter. Además de arremeter contra Apple por su política publicitaria, y queriendo que sacaran sus trapos sucios de censura, también ha afirmado que la compañía cuenta con un impuesto “secreto”. Concretamente hace referencia a la comisión del 30% que Apple se lleva por todas las transacciones en la App Store. Esta comisión es prácticamente conocida por todos los más cercanos a este sector, y no es ningún tipo de secreto. Debemos recordar que Google cuenta con una comisión similar.

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

En los diferentes tweets, uno de ellos muestra como Elon Musk podría amenazar con no pagar esta comisión del 30% por las transacciones que se hagan en Twitter en iOS. Esto es algo alarmante, ya que como ocurrió con Fortnite, esta acción puede terminar con la red social fuera de la tienda de aplicaciones. Y esta es una guerra que Twitter tiene la de perder, haciendo que si la red social desaparece de los iPhone se pierda una gran cantidad de cuota de mercado. Aunque para ello Elon Musk ya ha pensado en crear sus propios móviles.

Todas estas polémicas que estamos viendo relacionadas con la fuga de anunciantes responde a una mala gestión de Elon Musk. En un primer momento, hizo numerosas promesas para mantener a sus anunciantes, afirmando que se mantenía el compromiso a la moderación de contenidos para que semanas después la haya terminado rompiendo entera. Y es que nadie quiere estar en un espacio donde se fomenta el racismo o la xenofobia. Es por ello que, según diferentes informes, la red social habría perdido ya a la mitad de sus principiantes anunciantes.