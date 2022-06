Este usuario es capaz de localizar en el mapa cualquier imagen de Google Street View con sólo echar un vistazo: así lo hace

Hace un año, te hablábamos de GeoGuessr, un juego para adivinar localizaciones de imágenes panorámicas extraídas al azar de Google Street View, que por aquel entonces estaba triunfando en Twitch. El juego te animaba a visualizar una foto y a clicar luego el punto del mapa en el que creas que se sitúa, tras lo cual te indicaría los kilómetros de distancia real entre el punto seleccionado y el origen de la imagen.

Pero el éxito de GeoGuessr y sus usuarios no se ha limitado a Twitch. Una de ellos, Georainbolt, se ha convertido en una estrella viral en la red de vídeos breves TikTok —en la que ha acumulado 600.000 seguidores y 17 millones de 'likes' desde que abrió su cuenta hace 9 meses—, gracias a sus geniales habilidades para identificar en poco tiempo prácticamente cualquier imagen del globo que le pongan delante.

Trevor Rainbolt —éste es su nombre real— tiene 23 años y es líder creativo para Snapchat en Wave Sports + Entertainment, según su perfil de LinkedIn. Pero él se define, ante todo, como un "jugador profesional de Google Maps". Y deslumbra al resto de usuarios de las redes sociales cuando se le ve en vídeos en los que es capaz de localizar con un margen de error mínimo lugares que ha podido ver tan sólo durante 0,1 segundos:

For the uninitiated, here is @georainbolt working his geo-locating magic (it's insane). So, what's the strategy? pic.twitter.com/jFaMhnoETD

Según revela el usuario @TrungPhan en Twitter, la clave del éxito de Georainbolt es su capacidad de identificar pequeños detalles (el aspecto de las matrículas y las señales de tráfico, el asfaltado o adoquinado característico de cada zona, la arquitectura, etcétera)… unida al conocimiento de cómo toma Google las fotos para Street View.

Rainbolt also knows 100s other signifiers distinct to a location. Some notable ones:



• Yellow phone booth (It’s Jersey, all other booths in UK are red)

• Snow rocket (In Japan, shows the road line is in case it snows)

• Colombia cross (cross on back of every sign in Colombia) pic.twitter.com/BPsSEce3by