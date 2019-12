Facebook admite que conoce nuestra ubicación aunque no le concedamos permiso para acceder a ella o la tengamos desactivada

Quizá 2019 no ha sido un año tan terrible para Facebook como lo fue 2018, y es que lo tuvo todo, desde Cambridge Analytica hasta reconocer responsabilidades en el conflicto en Myanmar.

Sin embargo, se va a cerrar de muy mala forma, pues la compañía de Mark Zuckerberg ha reconocido en un documento enviado a dos senadores que puede saber la ubicación de sus usurios aunque no tengan la geolocalización activa en su smartphone o aunque no hayan aceptado dar permiso a la petición de acceso a la localización.

anyone want a granular accounting of how Facebook knows your location



no?



well here you go anyways and there's 5 more pages where that came from pic.twitter.com/tzaSQ2mU6H