Facebook niega que vaya a cobrar por acceder a la red social

Desde hace más de 10 años, cuando accedíamos a la página de inicio de Facebook veíamos un mensaje que nos aseguraba que sería "gratis para siempre". Curiosamente, la compañía ha cambiado de manera silenciosa esta promesa, y muchos usuarios se preguntan cuál es el motivo.

Si ahora accedemos a la página de login de Facebook, veremos que en vez de esa conocida frase aparece una en la que aseguran que Facebook es "rápido y fácil". Este cambio ya aparece en varios idiomas y en diferentes países.

"Gratis": un concepto un tanto polémico

De todos modos, la frase que decía que "es gratis y lo será siempre" no ha estado exenta de polémica. Durante muchos años, Facebook decía eso en su portada y en las condiciones (concretamente en el punto 9,14) afirmaban que "no garantizamos que la plataforma vaya a ser siempre gratuita".

En 2016 cambiaron ese punto en las condiciones, pero no hay que olvidar que "si no pagas por el producto, el producto eres tú". Sobre esto ha hablado en Twitter el doctor en Derecho y experto en derecho digital José Antonio Castillo:

Muy interesante la respuesta, muchas gracias. He defendido varias veces que "Facebook no es gratis ni lo ha sido nunca". Los datos valen, al menos en la UE, casi el 3'1% del PIB según la Comisión. Sangrante a más no poder que en la portada digan que son gratis con esa pasta — Jose Antonio Castillo Parrilla (@CiberlawyerA) August 25, 2019

"Facebook no es gratis ni lo ha sido nunca"

Puede que el cambio de esta frase tenga bastante que ver con este tema. No olvidemos que en el mes de mayo el Parlamento Europeo reconoció por primera vez que el intercambio de datos en una forma de pago.

De todos modos, que haya desaparecido esta frase de la página de inicio ha llevado a que muchos usuarios (y medios de comunicación) se pregunten si eso significa que a partir de ahora habrá que pagar por acceder a la red social.

Nosotros nos hemos puesto en contacto con Facebook para saber el motivo de este cambio en un lugar tan significativo de la web. Aseguran que es un mero "refresco de la página de inicio" y aclaran que "siempre será gratis":

"Actualizamos nuestros productos regularmente, incluyendo las páginas de destino en Facebook. La gente siempre podrá acceder a Facebook de forma gratuita".

Como vemos, Facebook niega que vayan a cobrar (dinero) por acceder a la red social. De todos modos, tal y como apuntaba José Antonio Castillo, no hay que olvidar que la compañía ya nos lo está cobrando por medio de nuestros datos.