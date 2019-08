Tras Google, Amazon y Apple, Facebook también admite haber estado escuchando audios de sus usuarios

En los últimos meses se ha destapado que Google, Amazon y Apple tienen a equipos de personas (generalmente subcontratadas) escuchando algunas grabaciones que Assistant, Alexa y Siri recogen, con el objetivo, según las compañías, "de mejorar la calidad del servicio".

El problema ha estado en que, si bien todas las empresas avisan de que estos audios pueden llegar a ser procesados, ninguna avisó en sus condiciones de servicio de que pudieran ser personas las que realizaran dichos análisis. Tras varias medidas por parte de estos actores, nos enteramos por Bloomberg de que Facebook también ha estado pagando a cientos de trabajadores subcontratados para transcribir notas de audio de usuarios de sus servicios.

Facebook admite la práctica en Messenger y afirma que dejarán de hacerlo

Los audios que los empleados subcontratados han estado transcribiendo, y de los que Bloomberg informa, no son de usuarios que utilicen Facebook Portal, sino de la función de transcripción de voz a texto de Messenger. Este hecho, según la noticia, no ha sido comunicado a los trabajadores que, con los datos que aporta Facebook, no llegan a saber de dónde proceden los audios.

Sólo se les pide que transcriban, según los propios empleados, que han pedido anonimato por miedo a perder sus trabajos. Sobre el contenido, mencionan que a veces reciben clips con contenido vulgar, algo normal según han ido mencionando empleados en el resto de casos del resto de compañías.

Como también han hecho Amazon, Google y Apple, Facebook ha reconocido a Bloomberg que ha estado transcribiendo audios de los usuarios, pero que han pausado el programa de revisión de audio hace una semana, siguiendo la presión a Apple y Google. Facebook también afirma que el uso de este sistema respondía a comprobar si la inteligencia artificial interpretaba correctamente los audios en su conversión a texto, mencionando que eran anónimos y que sólo se ha realizado esto con usuarios que utilizaran la función de transcripción de texto.

Al final, como en los otros casos, vuelve a ser un problema de falta de transparencia proactiva. Alrededor de Facebook siempre existen teorías de la conspiración sobre que escuchan a través de los micrófonos de nuestros smartphones. Si se detalla todo esto bien, y se explica, el usuario confía más en una empresa que si se entera de que personas pueden escuchar sus audios sin conocer detalles de antemano.