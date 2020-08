Twitter dice que limitará la visibilidad de los tweets que sean copias de otros y las respuestas lo ponen a prueba de inmediato

El equipo de comunicaciones de Twitter acaba de publicar el anuncio en la misma red social. Explican que están viendo un aumento en la 'copypasta', es decir, el intento de muchas cuentas de copiar, pegar y tuitear las mismas frases.

Por ello han decidido que cuando vean este comportamiento podrían limitar la visibilidad de esos tweets. Sin embargo, no explican exactamente cómo van a decidir que tweets se limitan y que tweets no, y las respuestas al mismo tweet que lo anuncia pone a prueba la idea.

We’ve seen an increase in ‘copypasta,’ an attempt by many accounts to copy, paste, and Tweet the same phrase. 🍝🔁



When we see this behavior, we may limit the visibility of the Tweets. https://t.co/OCVudJPXPm