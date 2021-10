WhatsApp, Facebook e Instagram están caídos de nuevo para algunos usuarios, y Facebook confirma que tienen problemas

Algunos usuarios de WhatsApp, Facebook e Instagram están contando en redes sociales que estas aplicaciones están caídas y no pueden conectarse con normalidad a sus cuentas ni cargar contenidos.

No es tan global ni grave como los sucesos del día 4, en que toda la red de Facebook estuvo literalmente fuera de alcance durante más de seis largas horas, pero la compañía lo ha confirmado hace unos momentos a través de su cuenta de Twitter.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and we apologize for any inconvenience.