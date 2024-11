Un adolescente estafa 72.000 euros gracias a un 'vacío legal' de las devoluciones de Amazon: ahora su madre deberá pagar la deuda

El Tribunal Correccional de Lyon ha decidido que la madre de un joven de 18 años deberá asumir el reembolso de gran parte del dinero defraudado por éste, una suma que asciende a 72.000 euros y que deriva de una sofisticada estafa contra la gigante de ventas online Amazon.

El caso, que salió a la luz hace ya más de un año (en octubre de 2023), ha revelado las vulnerabilidades del sistema de reembolsos de la plataforma y ha abierto el debate sobre la responsabilidad parental en actos ilícitos cometidos por hijos mayores de edad.

Así llevó a cabo su estafa

Según el periódico Actu Lyon, el joven, que cursaba estudios de informática, había detectado una vulnerabilidad en el sistema de reembolsos de Amazon: comenzó a solicitar reembolsos fraudulentos alegando que los paquetes recibidos estaban vacíos, una táctica que se aprovechó de la política de la empresa de evitar largos procesos de investigación caso por caso y optar por el reembolso directo.

Esta estafa le permitió desviar más de 82.000 euros en mercancías y reembolsos... hasta que fue detectada en febrero de 2022, pero no por Amazon: todo empezó cuando la policía de Lyon recibió una denuncia anónima que apuntaba al joven como el líder de una operación fraudulenta.

Tras las investigaciones, se descubrió que el joven no operaba únicamente para su propio beneficio, sino que había establecido una red en redes sociales como Twitter y Telegram, donde ofrecía sus servicios de "reembolso garantizado" a cambio de una comisión.

Los pagos, que se realizaban en criptomonedas o efectivo para eludir rastros financieros, permitían que otros usuarios también se beneficiaran de los reembolsos fraudulentos.

"¿A que voy yo y lo pago?"

El pasado 24 de octubre, el tribunal emitió una sentencia que sorprendió tanto a los expertos en derecho como a la opinión pública: pese a que el joven fue el autor de la estafa, la justicia francesa decidió que su madre (que desconocía las actividades fraudulentas de su hijo) sería la responsable de reembolsar la suma de 72.000 euros.

Se trata de un intento de asegurar que Amazon recupere parte del dinero defraudado, dado que es improbable que el joven pueda cubrir esa cantidad por sí solo... pero los expertos señalan además que, aunque el joven es mayor de edad, la madre fue considerada civilmente responsable debido a que aún residía con él y contribuía a su manutención.

Los 655.000 dólares estafados por Artemis Refund Group

Este caso no es un incidente aislado; la estafa de los reembolsos ha alcanzado dimensiones internacionales. Tan solo un año antes, en Estados Unidos, un grupo organizado denominado Artemis Refund Group (ARG) había logrado estafar a Amazon por más de 655.000 dólares mediante el mismo modus operandi: usuarios que compraban productos y, posteriormente, reclamaban que el paquete nunca llegó y/o que estaba vacío. A cambio de esta "asesoría", el grupo cobraba una comisión del 20% sobre el valor de los artículos.

La operación de ARG contaba con una estructura bien organizada y sofisticada, que incluía contactos dentro de Amazon: personas que manipulaban la información y las etiquetas de los paquetes para evitar que la empresa detectara el fraude. La red estaba compuesta por proveedores con acceso a datos internos, así como captadores que instruían a los usuarios sobre cómo llevar a cabo las reclamaciones fraudulentas a través de plataformas como Telegram y Reddit.

