Cuidado con los USB-C: es una de las armas preferidas de los ciberdelincuentes, según un estudio

Hay una gran concienciación del cuidado que se debe tener con los correos electrónicos y los SMS que nos llegan. Pulsar en un enlace en el que no confiamos es algo realmente peligroso, pues se puede abrir la puerta para que roben nuestra información personal. Pero no tenemos la misma concienciación cuando conectamos un dispositivo USB a nuestros ordenadores o móviles.

A día de hoy el USB-C se ha convertido en el estándar europeo para poder cargar y conectar dispositivos. Todo por una cuestión medioambiental para que por ejemplo con un mismo cargador podamos recargar diferentes dispositivos. Pero estos USB-C son una gran herramienta para los ciberdelincuentes.

Precisamente en un USB se puede almacenar mucha información y darle instrucciones precisas para que actúe en cuanto se conecta a un tercer dispositivo. Esto hace que sea objeto de estudio por diferentes expertos. Uno de estos estudios se ha basado en usar rayos X para analizar los diferentes cables que se encuentran en el mercado.

Un ejemplo es el cable USB-C que vende Apple a 129 dólares que han querido comparar frente a un cable de Amazon Basics que ronda los 10 dólares. Aunque más allá de estos cables comerciales, hay otros que han sido modificados para poder transformarse en una "pesadilla de seguridad" al contar con hardware malicioso.

Este cable malicioso, llamada 0.MG, tiene una estética similar al resto de USB-C del mercado. Pero en el interior hay una gran diferencia: cuenta con un microprocesador, una antena y todo un circuito para ejecutar software malicioso.

Estos componentes que se ven al abrir el cable o al hacerles una radiografía tienen la capacidad de infectar cualquier dispositivo al que se conecte a través de scripts. Pero además, como se conecta a internet puede enviar toda la información a través de la red a los ciberdelincuentes.

Con este cable O.MG podemos ver lo fácil que puede llegar a ser infectar a un dispositivo particular o incluso de una gran empresa. Obviamente esto es algo que no es ni barato ni tampoco es fácil. Por ello, si no eres un gran objetivo que cuente en su dispositivo portátil información sensible, puedes estar tranquilo.

Lo que tiene que servir esto es que ahora mismo debemos desconfiar prácticamente de todo lo que esté en contacto en el dispositivo donde tenemos datos personales. Enlaces, imágenes, archivos en PDF y ahora también se agrega a la lista los dispositivos que se conectan a través de un USB-C.

Vía | Lumafield

Imágenes | Marcus Urbenz

