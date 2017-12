Los mayores desastres relacionados con criptomonedas del 2017

Aunque las criptomonedas, especialmente Bitcoin, llevan varios años entre nosotros, 2017 será recordado como el año en el que comenzaron a hacerse mainstream. Parte de "culpa" la tiene la enorme subida de precio que ha experimentado el Bitcoin en los últimos meses.

Eso significa que hay muchas personas que han ganado una gran cantidad de dinero en el 2017 gracias al mercado de las criptomonedas, aunque no todo son buenas noticias. Vamos a repasar algunos de los principales desastres relacionados con el mundo de las monedas virtuales que han sucedido durante este año.

Cryptocatástrofes del 2017

En el mes de febrero, vimos como un error de transcripción en el código fuente de Zcoin tuvo un precio muy alto: casi 600.000 dólares. Gracias a este despiste, un hacker fue capaz de emitir 370.000 Zcoins (XZC) fuera de las reglas del consenso.

Sorprende como un simple carácter extra en el código fuente puede ser suficiente para que consiguieran emitir esta gran cantidad de monedas y quedasen reflejadas en los registros de unidades minadas.

Estafas piramidales en la India

Dos meses más tarde, en Abril, detuvieron a 18 promotores de OneCoin en la India. Se destapó un esquema fraudulento con el que aseguraban reportar altos retornos a aquellos que invirtieran en este negocio.

Además de los detenidos, la policía confiscó dos millones de dólares que los implicados tenían en distintas cuentas en bancos de Delhi y Rajasthan. Estos estafadores utilizaban vídeos en los que aparecían Bill Gates y Narendra Modi (primer ministro de la India), hablando de tecnología, para intentar convencer a posibles víctimas.

Las autoridades se inscribieron, en secreto, a un seminario de OneCoin que tuvo lugar en Juinagar. Allí se prometían grandes ganancias para el 2018, en lo que parecía ser un fraude tipo 'esquema Ponzi' disfrazado de criptomonedas. Una de las cosas que más despertó las alarmas de los investigadores es que sólo aceptaban dinero en efectivo.

El robo de Veritaseum

En julio de este año, dos meses después de la ICO de Veritaseum (VERI), los hackers consiguieron acceder a una cartera y robar el equivalente en ocho millones de dólares en monedas virtuales.

Esas 36.000 monedas de Veritaseum fueron cambiadas por Ethereum. El fundador de esta criptomoneda, Reggie Middleton, fue el encargado de confirmar que los hackers habían consegido deshacerse de los tokens en un par de horas, sin que nadie se hubiera dado cuenta.

Engaño a los usuarios de CoinDash

En el mes de julio, un hacker desconocido fue capaz de apoderarse de CoinDash y modificar la dirección de la cartera de Ethereum durante la ICO. De esta manera, consiguió llevarse siete millones de dólares.

Sólo necesitaron tres minutos después de que se lanzara la ICO, colocando su cartera de Ethereum para desviar los fondos. Cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde.

Enigma Catalyst y una ICO antes de tiempo

En agosto, un grupo de hackers consiguieron hacerse con la web de Enigma Catalyst (ENG), el canal de Slack y acceder a una lista de correos electrónicos. Engañaron a los usuarios haciéndoles creer que se adelantaba la ICO y necesitaban dinero.

Utilizaron los credenciales del CEO de la compañía, Guy Zyskind, para conseguir acceder a todos estos datos. También enviaron correos pidiendo dinero a todos aquellos que estaban en la newsletter, consiguiendo unos 500.000 dólares en Ethereum.

El peor robo: NiceHash

De todos modos, la peor catástrofe es precisamente la más reciente. A principios de este mes NiceHash reconocía que había sido hackeada. Alguien consiguió llevarse todo el contenido de su cartera virtual, rondando los 4.736 Bitcoins.

Esto sucedió cuando esta moneda virtual subía de 13.000 a 14.000 dólares, así que significa que robaron unos 63 millones de dólares. Precisamente, hace unos días anunciaban que están cerca de volver a relanzar el servicio:

Todo apunta a que 2018 será un año en el que las criptomonedas tendrán un papel decisivo. Todavía es pronto para saber qué sucederá con todo este mercado, pero lo que está claro es que la seguridad es una de las claves principales.

Si, por ejemplo, consiguieran hackear Coinbase, el valor de las criptomonedas se vería afectado. Además, muchos usuarios dejarían de confiar en una plataforma que en estos momentos no da a basto en cuanto a nuevos registros se refiere.

