Qué es y cómo funciona la "lectura biónica", el nuevo truco para leer más rápido que impresiona a quienes lo prueban

Hace unos días se viralizó una nueva forma de lectura denominada 'Bionic reading'. Se trata de un método que resalta las primeras letras de cada palabra, algo que dicen mejorar la velocidad de lectura. El concepto se apoya en que, al guiar los ojos únicamente hacia las letras resaltadas de cada palabra, nuestro cerebro completa el resto, haciendo que se incremente nuestra velocidad de lectura. Pura magia.

Sus responsables patentaron el concepto, y cualquiera puede utilizar su API para integrar este método de lectura en aplicaciones y servicios. De hecho, también ofrecen una herramienta para transformar a este formato cualquier archivo de texto. Sin embargo, quizás la forma más útil para utilizar este método es a través de una extensión para Chrome.

La extensión la podemos descargar ya desde su página de Github. El responsable de esta extensión no forma parte del equipo de Bionic Reading, tan solo ha integrado la API en esta útil herramienta. No está publicada en la Chrome Web Store, por lo que habrá que realizar una serie de pasos para poder instalarla de manera correcta en nuestro navegador:

El funcionamiento de la extensión es bastante sencillo. En cualquier página web que contenga texto, basta con pulsar en el icono de la extensión y presionar la opción de 'Toggle Reading Mode'. Tras ello, todo el texto pasará al modo de 'Bionic reading' y se resaltarán las primeras letras de cada palabra. Si queremos desactivarlo, basta con presionar el mismo botón. Además, también existe una opción para hacer que el texto de cualquier página que visitemos se transforme automáticamente. Para ello tan solo tenemos que activar la casilla de 'Toggle on default'.

Mi experiencia con esta 'lectura biónica' ha superado mis expectativas. Da la sensación de haber leído la palabra antes de haberlo hecho. Sin embargo, no todo el mundo ha visto con buenos ojos este nuevo método.

En Twitter se está librando una guerra a favor o en contra de la lectura biónica. Si bien funciona para muchos como método para ser más eficiente a la hora de leer e incrementar la velocidad en la que lo hacemos, otros tantos creen también que se trata de una especie de perversión hacia los lectores, dado que nos estaríamos centrando más en 'consumir', que en 'disfrutar' del propio texto.

