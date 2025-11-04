Si Google Street View hubiera existido en el Imperio Romano, habría sido como esta impresionante visita 3D

Aunque a muchas personas les gustaría viajar en el tiempo para ver sus ciudades en el pasado, aún no es posible. Sin embargo, gracias a la tecnología sí que podemos hacer algo parecido: un viaje virtual por la antigua Roma. Todo gracias a una plataforma que funciona de forma similar a Street View, pero ambientada en la Roma de hace casi 1.700 años

La web que permite trasladarnos a la antigua Roma se llama Rome Reborn 4.0, construida en la plataforma Yorescape. Permite hacer un recorrido histórico por esta icónica ciudad en un momento de gran riqueza y guiado por un experto.

Una visita guiada por los iconos del Imperio Romano

En definitiva, Rome Reborn 4.0 es una reconstrucción en 3D del Imperio Romano, tal y como debió ser en el año 320 d.C. Todo, obviamente, creado con el mayor rigor histórico para poder, y con un plan gratuito para disfrutar de algunas de las zonas.

Y es que nada más acceder a la plataforma tendrás que buscar el recorrido "Baths of Caracalla", y verás una descripción del recorrido que tiene una duración de casi 2 horas. En este caso, tendrás que crear una cuenta en la plataforma con el objetivo de acceder al viaje de manera gratuita.

En la oferta gratuita sólo se pueden visitare las termas de Caracalla con una vista en 360º del estado actual de esta construcción, hoy en ruinas. Al pulsar en la parte inferior de la pantalla podrás ver una recreación en 3D de cómo era en su época de mayor esplendor.

Toda la visita virtual está acompañada de varios guías. En concreto, el historiador Bernand Frischer y el arqueólogo Albert Prieto. El problema es que las voces y los subtítulos están únicamente en inglés sin posibilidad de traducción.

Para poder navegar por las diferentes ubicaciones de las Termas de Caracalla vas a poder pulsar en el mapa que se ubica en la esquina superior derecha con el objetivo de desplazarte por las diferentes partes como las habitaciones "Apodyterium" o "Neoptolemos and Astynax". Todo esto como si se tratase de un auténtico Street View de algún interior actual.

Como hemos dicho antes, Rome Reborn cuenta con seis destinos diferentes para visitar de manera completa (previo pago del acceso completo). En esta plataforma también se encuentran otros escenarios como "Mesoamerika Reborn" o "Egypt Reborn".

