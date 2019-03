¿Me han falsificado? En esta web puedes comprobar si una IA ha generado rostros que se parecen a ti

Si has estado al tanto sobre las últimas novedades en inteligencia artificial, es probable que recuerdes algo sobre las GAN, esas redes neuronales capaces de generar caras de personas que no existen y con resultados bastante impresionantes.

Gracias a los avances de este tipo, tenemos sitios web como thispersondoesnotexist.com, que traducido significa "esta persona no existe", una página que muestra un nuevo rostro generado por IA cada vez que recargamos. Ahora, si alguna vez te has preguntado si una de esas caras falsas luce similar a la tuya, esta nueva web te lo dice.

"Have they faked me?" (¿Me han falsificado?) es una web en la que puedes subir una foto de tu rostro y contrastar si una de estas redes neuronales ha creado alguna cara falsa que se parezca a ti.

Unos resultados interesantes para nuestro compañero Yúbal

Lo que hicieron con el sitio fue recolectar la enorme base de datos de casi 500.000 rostros falsos generadas por redes neuronales, extraer sus parámetros faciales usando una herramienta abierta de reconocimiento facial creada con aprendizaje automático que está disponible en GitHub, y usar esto para comparar con la foto que proporcione el usuario.

Una vez que subes la imagen o bien, pegas una URL, el resultado será sumamente rápido. El sitio te dirá que tan cerca estuviste de ser falsificado y a cuánta distancia está la imagen falsa más cercana junto a una serie de fotos similares a tu rostro. Fotos de personas que no existen.

Los resultados varían bastante dependiendo del tipo de foto, y pueden llegar a ser completamente diferentes o absolutamente perturbadores. Si quieres conocer otros proyectos similares, la GAN también se han usado para generar animales, y hasta hogares que no existen. Hasta tienes un juego para que intentes adivinar si una cara es real o fue generada por una IA.