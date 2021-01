El precio de la luz se ha disparado: cómo saber lo que te cuesta cada día de la ola de frío antes de recibir la factura

El coste medio de la luz el más alto de la historia de España en el peor momento posible (lo cual también lo explica): una enorme ola de frío. Así, el precio de la factura de la luz de enero se va a disparar casi seguro en todos los hogares.

Por ello, desde Genbeta queremos ayudarte a que puedas prever casi día a día cuánto vas consumiendo en kilovatios y en euros, para hacerte a la idea de cuán alto será el montante final que te indicará tu compañía eléctrica. Para ello, haremos uso de las webs de las distribuidoras de las que hablamos en este artículo. Es recomendable leerlo para entender mejor la diferencia entre comercializadoras y distribuidoras.

La web de tu distribuidora te entrega datos de tu consumo casi día a día

La distribuidora es un monopolio físico, solo puede haber una en tu zona. En España hay 333 (puedes consultarlas aqui: https://t.co/aXsZVoHvrc) pero hay 5 que distribuyen a la mayoría del pais pic.twitter.com/kDmTYEpXw0 — ingebau (@ingebau) January 19, 2020

Con esos tuits de la consultora Ingebau podemos localizar cuál es la distribuidora que nos corresponde. Si eres andaluz, como yo, en la mayoría de caros te corresponde Endesa Distribución, aunque tu comercializadora sea, por ejemplo, Iberdrola u HolaLuz. Así, os dejamos las webs en las que os podéis registrar para conseguir los datos que vamos a utilizar en el artículo.

Lo normal es que para el registro te pidan datos del titular del contrato como dirección, DNI, etc. Una vez se ha entregado toda la documentación tienen que validarla. En ese momento, por fin podremos acceder a los datos de nuestro consumo.

En mi caso, dado que solamente tengo acceso a una casa con Endesa Distribución, explicaré cómo obtener los datos de consumo diario con esta distribuidora, pero todas suelen ofrecer exportación a archivos .csv, que son con los que trabajaremos.

Web de la distribuidora de Endesa una vez hemos iniciado sesión.

Una vez tengamos iniciada la sesión en la web de nuestra distribuidora, tendremos que buscar una opción parecida a la de 'Tu consumo' en la web superior. Al pulsar sobre ella, nos explica que "aquí puedes visualizar la representación gráfica de tus curvas de carga para el período seleccionado. También podrás descargar los datos de consumo y, en su caso, de energía autoconsumida o vertida a la red".

En la siguiente imagen, podemos ver cómo delimitar los días de los que queremos obtener datos de consumo. En el caso de Endesa Distribución, puedo ver el consumo hasta el día anterior. En el momento de escribir esto, puedo ver hasta el dato de ayer, que fue cuando comenzó la subida fuerte del precio de la luz.

Si vamos a la parte baja de la web, tenemos la opción de 'Descargar .CSV consumos' de los días que hayamos elegido. Si te interesa, puedes descargar datos de todo el año para ver cómo ha sido tu evolución.

Qué hacer con los datos obtenidos

En mi caso, llevo meses usando la web www.simuladorfacturaluz.es/simulador/. Una vez subo el archivo .csv obtenido con la web de mi distribuidora, es capaz de calcular con casi el 100% de acierto los importes de la factura de mi compañía eléctrica.

Así, analizo cómo ha ido el mes incluso antes de que me llegue la factura, que suele tardar algunos días en generarse. Para que os hagáis una idea de la precisión, el monto total de la factura noviembre-diciembre fue de 50,66 euros, mientras que la web informó de que sería de 50,61 euros. Es decir, solamente cinco céntimos de diferencia.

Lo primero que tendremos que hacer es seleccionar bien los datos de nuestro contrato. El tipo (si tiene la recomendadísima tarifa PVPC o no, si tiene discriminación horaria o no), la potencia contratada (3,45 kw, 5,5 kw, etc), si tenemos algún tipo de descuento y el tipo de contador de nuestra casa. Debajo, en la casilla de 'Tu histórico de consumos', tendremos que subir el archivo .csv que nos hemos descargado de nuestra web.

Luego, es interesante elegir con precisión entre qué fechas calcular. Para calcular cuánto nos cuesta la energía consumida en un día concreto, tendremos que desplegar la opción de 'Calcular la factura de una fecha determinada', y elegir el período a analizar.

Eso sí, si queremos analizar una sola jornada, la primera fecha tendrá que ser el día que elijamos, y la segunda, el día siguiente. Así, para analizar el dato del día 6 de enero, tendría que elegir 'Desde fecha 2021-01-06' 'hasta fecha '2021-01-07', y solamente contemplaría lo consumido el primero.

Mi media de consumo diario suele ser de 1,5 euros al día. Con la subida de ayer, sin un consumo disparatado, tendré que pagar 3,09 por una jornada.

Hay que tener en cuenta que, cada vez que hagamos un cambio, tendremos que volver a subir el archivo .csv, pues la página lo pierde con cada actualización. Si no lo subimos, dará error y no mostrará datos. En mi caso, al haber analizado los datos del día de ayer, ya soy consciente de la locura de precios que estamos pagando. Según mis facturas, mi media suele ser de 1,5 euros. Ayer, con un consumo altito pero nada disparatado (13 kW), con mi plan actual, el importe ascendió a 3,09 euros, pues consumí 8 kWh a 0,19 céntimos en las horas caras.

En esa captura podemos ver que la web nos dice lo que nos has costado la energía con nuestro plan actual, y lo que no habría costado con otro. En mi caso, ahora mismo me está penalizando la tarifa PVPC, pero desde febrero he ahorrado una media de 15 euros al mes.