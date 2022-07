Así puedes descargar gratis máquinas virtuales de Windows 11 Enterprise optimizadas para desarrolladores

Quizá sólo quieras echar un vistazo a Windows 11 para decidir a estas alturas si te sale rentable sentarte frente al PC y ponerte a actualizar tu instalación de Windows 10. O quizá sólo lo quieras probar puntualmente para testear un software que estás desarrollando.

No importa: para todo lo no pase necesariamente por instalar Windows 11 en tu PC con arranque desde la BIOS, las máquinas virtuales serán siempre la mejor opción para usar este SO. Pero si crees que usar una máquina virtual requiere necesariamente que descargues la ISO de Windows 11 y pases por todo el proceso de instalación, mejor piénsatelo dos veces…

…porque Microsoft ya ofrece, de forma gratuita y 'precocinada', máquinas virtuales de instalaciones de Windows 11 perfectamente actualizadas, con imágenes específicas para las principales herramientas de virtualización del mercado: VMWare, Hyper-V, VirtualBox o Parallels. Sea cual sea tu preferencia, tienes disponible un archivo para ti.

Sin duda te estarás preguntando qué interés podría tener Microsoft en ofrecer de manera gratuita máquinas virtuales de Windows 11, cuando eso podría suponer que no sea necesario pagar una licencia por el sistema operativo. Bueno, es que estas máquinas virtuales tienen truco: vienen con fecha de caducidad.

"Si la idea es que sólo necesitas echar un vistazo a W11, o probar cómo funciona una aplicación que estás desarrollando", han pensado, "no necesitarás usarlas mucho más allá de dos meses". Por eso, las máquinas virtuales actualmente disponibles para descarga en la web de Microsoft son de libre uso hasta el próximo 11 de septiembre. Es decir, hasta que se acaben las vacaciones.

Dado que estas máquinas están especialmente (que no 'únicamente') dirigidas a desarrolladores, Microsoft ha alterado lo que sería una instalación por defecto de Windows 11 Enterprise para preinstalar toda una serie de software potencialmente útil, a saber:

Visual Studio 2022 con los complementos para UWP, .NET Desktop, Azure, y Windows App SDK para C# ya activados.

Windows Subsystem for Linux (WSL2) activado con Ubuntu Linux ya instalado.

'Modo de programador' activado, dándote así acceso a toda una serie de opciones y servicios del SO normalmente desactivados.

Windows Terminal ya instalado.

Puedes descargar los archivos correspondientes (de en torno a los 20 GB cada uno) de los siguientes enlaces: