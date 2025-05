Bill Gates compró un manuscrito de Da Vinci por 30 millones de dólares. Lo normal habría sido guardárselo, pero hizo algo mejor

En noviembre de 1994, las casas de subastas de Nueva York fueron testigo de una puja histórica. Bill Gates, entonces en pleno auge de Microsoft, desembolsó la astronómica cifra de 30.802.500 dólares por un manuscrito que llevaba siglos fascinando a coleccionistas y estudiosos. Se trataba del Códice Leicester, una compilación de los pensamientos científicos de Leonardo da Vinci que hasta entonces ostentaba el récord como el manuscrito más caro jamás vendido.

El cuaderno, encuadernado en cuero y compuesto por 36 hojas de 29 por 22 centímetros, no era un simple capricho de multimillonario. Entre sus páginas, escritas con la característica caligrafía especular de Da Vinci, se escondían teorías revolucionarias que el genio del Renacimiento había desarrollado cinco siglos antes. Años más tarde de su compra, decidió compartirla al público con millones de usuarios.

De manuscrito a salvapantallas de Windows

El manuscrito recoge las teorías revolucionarias de Leonardo sobre astronomía, el movimiento del agua, las rocas y los fósiles. Sus páginas revelan una mente extraordinariamente adelantada a su tiempo: explicaba por qué se encuentran fósiles marinos en las montañas, anticipándose siglos a la tectónica de placas, y describió fenómenos lunares que no se demostrarían científicamente hasta cien años después.

Imagen: Wikipedia

Cuando Gates adquirió el códice, muchos esperaban que se lo guardara para él como un coleccionista de una gran obra. Sin embargo, el cofundador de Microsoft tenía otros planes. Tres años después de la compra, ordenó digitalizar cada una de las páginas del manuscrito, convirtiéndolas en archivos de imagen de alta calidad.

Eso no fue lo único que hizo con el manuscrito. En lugar de mantener las páginas digitalizadas en privado, decidió distribuir algunas de ellas como salvapantallas y fondos de escritorio en un CD-ROM que formaba parte del paquete Microsoft Plus! para Windows 95. Esta decisión permitió que millones de usuarios de ordenadores de todo el mundo pudieran contemplar en sus pantallas los geniales dibujos y anotaciones de Da Vinci. De esta manera, el manuscrito no solo le sirvió a Gates para su propio disfrute, sino que también fue parte de una ingeniosa estrategia de marketing para su sistema operativo.

La iniciativa se amplió posteriormente con Windows 98 y Windows ME, y en 1997 Corbis, la empresa de Gates dedicada a los contenidos digitales, lanzó una versión completa en CD-ROM titulada "Leonardo da Vinci".

Curiosamente, El Codex Leicester es el único manuscrito de Leonardo da Vinci que permanece en manos privadas. Sin embargo, Bill Gates ha promovido constantemente su exhibición en público. Desde Sydney hasta Florencia, pasando por Tokio, Dublin o Phoenix, el manuscrito ha sido contemplado por cientos de miles de visitantes. Cada página se encuentra ahora montada individualmente entre paneles de cristal, protegida pero accesible. En un vídeo del canal de Gates nos explica su importancia y el carácter observador y curioso de Da Vinci.

Actualmente, el Códice Leicester se encuentra en exhibición en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia, como parte de la exposición "Leonardo da Vinci. 500 años de genio", que celebra el 25º aniversario del museo. La exhibición estará disponible hasta abril de 2026.

Imagen de portada | Bill Gates

