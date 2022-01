He estado probando las apps Android para Windows 11 y la triste verdad es que no aportan absolutamente nada (por ahora)

A mediados de 2021, Microsoft anunciaba el nuevo Windows 11 y nos sorprendía a todos no solo por lo inesperada de una nueva versión del sistema casi salida de la nada, sino por la promesa de que este permitiría ejecutar aplicaciones Android de forma nativa, integrando la Amazon Appstore en la Tienda de Microsoft.

La promesa no se cumplió con al lanzamiento, otro de los detalles ignorados de Windows 11, pero en las versiones para Insiders de Windows 11 es posible probar el nuevo subsistema de Android para Windows desde hace algún tiempo. Esto es precisamente lo que he estado haciendo y la experiencia, lamentablemente, es una decepción.

Por ahora no hay (casi) nada en la Amazon Appstore de Windows 11... pero ese no es el único problema

El subsistema de Android para Windows 11 que podemos probar actualmente está completamente limitado a una versión personalizada de la Amazon Appstore que solo puedes usar con una cuenta de Amazon de Estados Unidos y que tiene solo medio centenar de apps.

Las apps disponibles no son definitivamente gran cosa, y la poca o nula utilidad de estas es flagrante. Son obviamente apps para Android, pensadas para un móvil, ni siquiera para una tablet, y la experiencia es simplemente... carente.

Esto es algo relativamente obvio, no podemos esperar apps que estén pensadas para pantallas grandes, teclado y ratón, o para aprovechar todas las características de un PC moderno. Lo que tenemos es la opción de por cualquier razón, poder instalar en nuestro PC una app móvil.

Si tu caso es similar al mío, probablemente no existan para ti apps de las que hagas uso que no tengan ya una versión nativa de escritorio para Windows que hace todo mejor en el ordenador, o en todo caso, una versión web que puedas abrir en el navegador y ofrezca una mejor experiencia fácilmente.

Rendimiento, alternativas, público

El otro detalle que me decepcionó bastante fue el rendimiento, al menos en mi experiencia en un portátil con un i7 10750H, 8 GB de RAM, una GTX 1650 y almacenamiento SSD, no solo la Amazon Appstore va bastante lento, sino que todas las ventanas de apps Android tienen lag. Y no es problema de todo Windows 11, porque los juegos de Steam y Xbox van perfectamente bien.

Esto no lo podemos juzgar muy duramente de todas formas, después de todo estamos hablando de una versión preliminar y puede mejorar mucho para cuando esté listo. Sin embargo, no deja buen sabor de boca.

Cuando puedes jugar Doom Eternal sin problemas pero Clash of Kings tiene lag en Windows 11

El público de esta característica seguro existirá, pero muy probablemente sea un nicho bastante pequeño. Usuarios que necesiten por alguna razón algo que solo esté para Android y no tenga una versión mejor para Windows, porque no tiene sentido instalar una app a través de esta Appstore cuando hay una versión mejor de la misma pensada para el escritorio y con mejor rendimiento.

En todo caso, donde más interesante sería es quizás a nivel de juegos y le enorme cantidad de juegos móviles para Android que podrías jugar fácilmente ahora en Windows, sin necesidad de emuladores de terceros.

Y sin embargo, para ese público pronto habrá una solución de la misma Google llamada Google Play Games que además funcionará también en Windows 10 sin necesidad del subsistema de Android para Windows.

Si quisieras salir del cerco de Microsoft/Amazon e instalar la Google Play Store en Windows 11, también es posible, pero el proceso es extremadamente complicado y te tienes que preguntar si sus beneficios valen de verdad la pena para ti. Ese es el detalle importante al final, si es una función útil o se va a usar tan poco como las apps para iOS en macOS.