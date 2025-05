Llevo 10 años usando Windows y me acabo de enterar de una 'nueva' forma de cerrar ventanas. Lo mejor es que tiene una variante

Cerrar ventanas en Windows puede hacerse de muchas formas. La más conocida es pulsar en la clásica 'X' situada en la parte superior derecha de la pantalla. Otra muy habitual es usar el atajo de teclado Alt + F4. Pero, tras más de diez años utilizando Windows, he descubierto una nueva manera de cerrar ventanas que nunca había utilizado… y que es sorprendentemente útil.

Se trata de aprovechar el botón central del ratón, que normalmente solo usamos para desplazarnos verticalmente por las páginas. Pero ahora tiene un nuevo uso: cerrar ventanas directamente desde su previsualización en la barra de tareas.

Un vistazo a… WINDOWS 10: 9 TRUCOS MUY ÚTILES y POCO CONOCIDOS

Cómo cerrar las ventanas en Windows

Tan solo debes colocar el cursor del ratón sobre el icono de la aplicación en la barra de tareas. Al hacerlo, verás que aparece una previsualización en miniatura de esa ventana. Si colocas el puntero sobre esa previsualización y pulsas el botón central del ratón (la rueda), la ventana se cerrará automáticamente.

Una función útil, rápida y bastante desconocida, tal y como se ha comentado en un hilo reciente de Reddit, donde muchos usuarios se han mostrado muy sorprendidos con esta función.

Y aún mejor: cerrar ventanas desde el icono directamente

Gracias a una herramienta externa llamada Windhawk, puedes llevar esta función aún más lejos. Al instalarla en tu equipo con Windows, tendrás acceso a una serie de mods o complementos que añaden nuevas funciones al sistema operativo.

Uno de estos mods se llama "Middle click to close on the taskbar". Como su nombre indica, permite cerrar cualquier aplicación abierta con solo hacer clic con el botón central directamente sobre su icono en la barra de tareas, sin necesidad de mostrar la vista previa.

Para usarlo, basta con:

Instalar Windhawk. Buscar el mod "Middle click to close on the taskbar". Entrar en los detalles del mod (donde también se incluye un vídeo explicativo). Pulsar en "Instalar".

A partir de tener este complemento instalado, ya se podrán cerrar las ventanas que haya abiertas directamente desde la barra de tareas y solo pulsando en el botón central del ratón. Una muestra más de que, por muchos años que llevemos usando Windows, siempre hay atajos y funciones por descubrir

Imágenes | Amanz

