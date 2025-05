Pensábamos que Windows 11 había desvelado algo oculto en GTA: San Andreas. Era algo mucho más grande que eso

Lo comenzamos explicando como un problema aparentemente aislado en Grand Theft Auto: San Andreas hace unas semanas, pero todo apunta a que el problema podría ser mayor de lo esperado. Windows 11 24H2 parece no estar funcionando adecuadamente con algunos juegos antiguos.

Si bien en un primer momento creímos que el problema se trataba de un error de programación aislado en el videojuego de Rockstar Games, hay quienes han descubierto que otro gran clásico de los videojuegos también falla instantáneamente al ejecutarlo en la última versión de Windows 11.

Windows 11 24H2 está desvelando errores de programación en juegos antiguos

El primer síntoma fue la misteriosa desaparición del hidroavión Skimmer en GTA San Andreas tras actualizar a Windows 11 24H2. Un bug latente durante veinte años que de repente cobró vida, provocando cierres inesperados del juego y comportamientos erráticos. Sin embargo, parece que tras el capó hay algo más.

Nathan Baggs, creador de contenido especializado en ingeniería inversa, decidió investigar un problema similar reportado en los foros de GOG. Los usuarios se quejaban de que Sid Meier's Alpha Centauri: Alien Crossfire, la expansión del legendario juego de estrategia de finales de los 90, se había vuelto injugable en Windows 11 24H2.

Baggs adquirió el juego en la plataforma de CD Projekt y confirmó el problema: mientras la versión base funcionaba correctamente, la expansión se bloqueaba casi inmediatamente después de iniciar una partida nueva. Su análisis le llevó a un patrón: el juego intentaba escribir archivos de guardado automático con tamaños astronómicos, llenándolos de datos basura.

En su vídeo, Baggs explicó cuál era la naturaleza del problema. El código de la expansión contenía una decisión lógica basada en memoria “no inicializada del sistema”. Durante años, esta memoria "basura" había tenido valores que permitían al juego funcionar por casualidad. Sin embargo, los cambios internos en Windows 11 24H2, específicamente en la función "leave critical section", alteraron el estado de esta memoria.

"Esto es un error del juego, no de Windows", explica Baggs en su análisis. "Microsoft es libre de cambiar la implementación interna de cualquiera de sus funciones, y las aplicaciones no deberían depender del valor de memoria no inicializada."

Ya no estamos hablando de un caso aislado

Con este descubrimiento, ya van dos juegos que no pueden funcionar con normalidad debido a la actualización de Windows 11. O dicho de otra manera: una mala praxis en la programación de estos juegos ha hecho que Windows 11 24H2 destapara los fallos. Los cambios introducidos en el funcionamiento de la memoria por parte de Microsoft han hecho que estos errores hayan acabado saliendo a la luz.

También hay que decir que mantener software antiguo funcionando en sistemas modernos en constante evolución es uno de los principales retos que afronta la preservación en videojuegos. En este caso, GOG, que garantiza que sus juegos funcionarán en configuraciones actuales y futuras a través de su reciente programa de preservación, se enfrenta ahora a errores que podrían permanecer ocultos durante décadas.

Cuando Baggs reportó el problema a GOG, la respuesta fue diplomática pero poco alentadora: "dijeron que lo pasarían a los equipos apropiados y luego marcaron el ticket como resuelto".

En el caso de esta expansión, la comunidad de jugadores ha tomado la iniciativa. Baggs desarrolló una herramienta de parcheo para Alpha Centauri, aunque reconoce que ya existían soluciones más robustas desarrolladas por la comunidad de modding. Lo cierto es que estos parches están siendo mano de santo para aquellos que quieran disfrutar de juegos clásicos como los mencionados.

Estos no son los únicos juegos que han dado problemas con la llegada de Windows 11 24H2. La llegada de esta actualización también provocó serios problemas de compatibilidad con varios títulos de Ubisoft, incluyendo 'Assassin’s Creed Valhalla', 'Odyssey', 'Origins', 'Star Wars Outlaws' y 'Avatar: Frontiers of Pandora'. Tras instalar la nueva versión del sistema, los jugadores comenzaron a informar acerca de cierres inesperados, pantallas negras y bloqueos a la hora de ejecutar los juegos.

Microsoft, en este caso, identificó el fallo como un conflicto con el sistema DRM y algunas librerías gráficas, y en colaboración con Ubisoft, suspendió temporalmente la actualización para los usuarios afectados. Posteriormente, se publicaron parches específicos que corrigieron los errores.

