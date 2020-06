Se acabó borrar todas tus descargas por accidente con el liberador de espacio de Windows 10

El liberador de espacio de Windows es una vieja y conocida herramienta del sistema, una que hace un par de años, con la llegada de la Windows 10 April 2018 Update recibió unas cuantas mejoras y una nueva interfaz.

Otra cosa que recibió en ese momento fue la opción de limpiar la carpeta Descargas cuando la ejecutas, y es algo que a más de un usuario despistado le causo perdidas accidentales de archivos. Microsoft se dio cuenta que era mejor que esa carpeta no estuviese ahí, y por ello es que ese problema ha muerto con la May 2020 Update.

Windows 10 2004 ya no libera espacio borrando la carpeta Descargas

El liberador de espacio de Windows no solo sirve para liberar espacio de almacenamiento (valga la redundancia) de forma rápida, sino que lo puede hacer de forma automática gracias a un sensor de almacenamiento que detecta cuando queda poco espacio en disco y borra archivos innecesarios.

Esta utilidad tiene además dos interfaces, como muchas apps heredadas de versiones anteriores de Windows. Está la que aparece en la Configuración moderna de Windows, y está la que aparece en el Panel de control. Esta última la podemos buscar directamente abriendo el menú inicio y escribiendo "liberador de espacio":

Cuando ejecutamos la versión clásica y más conocida por usuarios veteranos, podemos marcar una serie de casillas para borrar archivos "basura", como la papelera de reciclaje, los archivos temporales de Internet, las miniaturas, etc.

Si estabas acostumbrado a usar esta herramienta antes de Windows 10, o siquiera antes de abril 2018, seguro marcabas todo y a limpiar, pues no había realmente nada por lo que preocuparse. Al menos hasta que la carpeta "Descargas" entró ahí ese año y más de un despistado la marcó y borró todo lo que ahí había sin querer.

Con la última actualización de Windows 10 esa carpeta ya no aparece ahí, así que podemos volver a los días de marcar todo y no mirar atrás. Ahora, la versión moderna del liberador con el sensor de almacenamiento, no ha seguido estos pasos:

Si abrimos la Configuración, seleccionamos "Sistema" y luego vamos a "Almacenamiento" encontraremos las opciones del sensor y las carpetas que puede borrar.

El sensor de almacenamiento aún incluye a la carpeta Descargas entre sus opciones para liberar espacio. En este caso la casilla viene solo con una advertencia que no destaca demasiado entre todos esos bloques de texto. Por lo menos no se marca por defecto.