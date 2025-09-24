Tu Windows lleva un "diario secreto" de sus problemas: el Visor de eventos, clave a la hora de diagnosticar problemas

Cuando un ordenador con Windows empieza a comportarse de manera extraña —se ralentiza, se reinicia de forma inesperada o alguna aplicación falla sin motivo aparente— la mayoría de los usuarios se limitan a reiniciarlo y cruzar los dedos. Sin embargo, existe una herramienta integrada en el propio sistema operativo que actúa como un auténtico “diario secreto” de lo que ocurre entre bastidores: el Visor de eventos.

Aunque a primera vista puede parecer intimidante, este registro detallado de sucesos es una mina de información para diagnosticar errores, anticipar fallos y comprender mejor cómo funciona el sistema operativo.

¿Qué es el Visor de eventos?

El Visor de eventos es una consola en la que Windows recopila, organiza y muestra los miles de registros internos que constantemente están generando el sistema operativo y algunas de las aplicaciones instaladas en el mismo. Cada acción relevante queda registrada:

Inicio y apagado del equipo.

Instalación o desinstalación de programas.

Errores de hardware (disco duro, memoria, controladores).

Alertas de seguridad, como intentos fallidos de inicio de sesión.

Eventos de red o problemas de conectividad.

Así, viene a ser una especie de "caja negra" similar a la de un avión: guarda un historial que permite reconstruir qué ocurrió justo antes de un error o accidente.

Vale, pero ¿cómo accedo?

Entrar en el Visor de eventos es más sencillo de lo que parece:

Presiona Win + R para abrir el cuadro Ejecutar. Escribe eventvwr.msc y pulsa Enter. Se abrirá la consola con un panel de navegación a la izquierda y las listas de eventos en la parte central.

Otra opción, claro, es buscar "Visor de eventos" directamente en el menú de inicio de Windows.

¿Para qué resulta útil? Ponme ejemplos

El valor del Visor de eventos reside en que permite ir más allá del síntoma y llegar a la causa. Por ejemplo:

Si un ordenador se reinicia sin previo aviso, en el registro del Sistema puede aparecer un evento de tipo crítico que indique un fallo de hardware o un error de energía.

puede aparecer un evento de tipo crítico que indique un fallo de hardware o un error de energía. Si un programa se cierra repentinamente, el registro de Aplicación mostrará un identificador del error y el módulo que falló.

mostrará un identificador del error y el módulo que falló. En entornos corporativos, los registros de Seguridad son esenciales para detectar intentos de acceso no autorizados.

Tipos de registros

El contenido del Visor de eventos se organiza (en la barra lateral izquierda) en dos categorías principales:

Registros de Windows: Pueden ser sucesos relacionados con programas instalados (en 'Aplicación'), auditorías de inicio de sesión, accesos denegados y políticas de seguridad (en 'Seguridad'), eventos vinculados con actualizaciones y paquetes de Windows ('Instalación'), errores y avisos del propio sistema operativo ('Sistema') o registros recibidos desde otros equipos en la red ('Eventos reenviados'). Registros de aplicaciones y servicios: Información generada por programas específicos o por características de Windows (como PowerShell o el navegador).

Niveles de importancia de los eventos

Cada evento registrado lleva un "nivel de severidad" (columna izquierda del panel central) que ayuda a priorizar:

Información : notificaciones normales (ejemplo: "El servicio X se inició correctamente").

: notificaciones normales (ejemplo: "El servicio X se inició correctamente"). Advertencia : algo no salió del todo bien, pero el sistema pudo continuar.

: algo no salió del todo bien, pero el sistema pudo continuar. Error : problemas que afectan a una aplicación o servicio, aunque Windows siga funcionando.

: problemas que afectan a una aplicación o servicio, aunque Windows siga funcionando. Crítico: fallos graves que pueden provocar reinicios o pérdida de datos.

Cómo interpretar la información

Aunque útil, el Visor de eventos tiene un reto: la gran cantidad de información puede resultar abrumadora para usuarios sin experiencia. Además, interpretar los mensajes técnicos a veces requiere conocimientos avanzados de sistemas o de hardware.

Sin embargo, si nos fijamos, podemos ver que cada entrada de evento incluye:

Fecha y hora : para saber cuándo ocurrió.

: para saber cuándo ocurrió. Origen : el servicio, controlador o aplicación que lo generó.

: el servicio, controlador o aplicación que lo generó. ID de evento : un número que identifica un tipo concreto de suceso (muy útil para buscar soluciones online).

: un número que identifica un tipo concreto de suceso (muy útil para buscar soluciones online). Descripción: explicación del evento.

Con el ID de evento en la mano, basta con hacer una búsqueda en Internet para encontrar documentación oficial de Microsoft o, al menos, publicaciones en foros con soluciones prácticas.

Buenas prácticas a la hora de usar el Visor de eventos

No alarmarse: es normal ver decenas de advertencias o errores leves; muchos no afectan al uso diario. Filtrar y agrupar: usar las opciones de filtro por nivel, fecha o fuente para centrarse en lo importante. Crear vistas personalizadas: muy útil para técnicos que monitorizan de forma recurrente ciertos eventos. Exportar registros: los eventos pueden guardarse en un archivo para enviarlos a un técnico o analizarlos tranquilamente en otro ordenador.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

