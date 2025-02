La última actualización de Windows 11 está causando el caos: así puedes (intentar) desinstalarla si tu PC ha dejado de funcionar bien

Esto ya se ha convertido en una preocupante tendencia: Microsoft vuelve a lanzar una actualización para Windows 11 que, en lugar de mejorar la experiencia del usuario, va y causa estragos en miles de equipos.

La actualización KB5051987, publicada hace unos días, está generado una serie de problemas graves en los equipos donde se ha instalado, desde fallos en el Explorador de archivos hasta errores durante el proceso de instalación que han dejado algunos ordenadores inutilizables.

Un parche que rompe el Explorador de archivos

Uno de los errores más frecuentes está siendo el mal funcionamiento del Explorador de archivos. Tras instalar KB5051987, los usuarios han descubierto que este componente esencial del sistema deja de responder o simplemente no se abre. No importa si se intenta acceder mediante la búsqueda del menú de inicio o mediante accesos directos, el resultado es el mismo: un sistema bloqueado.

Curiosamente, el proceso explorer.exe sigue funcionando en segundo plano, lo que indica que el fallo no es una caída completa del sistema, sino un error en la interfaz del Explorador. Se desconoce por ahora si esto se debe a un conflicto con herramientas de terceros o si el problema está presente incluso en instalaciones completamente limpias de Windows 11.

Problemas en la instalación y fallos críticos en el sistema

Otro de los inconvenientes más graves es que la instalación del parche no se completa correctamente en algunos dispositivos. Varios usuarios han reportado bloqueos en distintos porcentajes de instalación, especialmente cuando ésta se sitúa ya en el 96%. Además de eso:

En equipos del fabricante MSI, el proceso se detiene al 0% durante horas .

. En algunos dispositivos han presentado errores de " archivos de actualización faltantes ", lo que impide que la instalación continúe.

", lo que impide que la instalación continúe. En el peor de los casos, algunos usuarios han experimentado pantallazos azules, fallos en el inicio del sistema y caídas generales del rendimiento.

Estos problemas están poniendo en duda la calidad de las pruebas de software que Microsoft realiza antes de lanzar sus actualizaciones

Otros efectos colaterales: errores aleatorios y mal rendimiento

Pero, los problemas no terminan con el Explorador de archivos o con el proceso de instalación del parche, no. Otros efectos negativos de KB5051987 incluyen:

Pérdida de funcionalidad de cámaras web : muchas webcams externas han dejado de funcionar tras la actualización.

: muchas webcams externas han dejado de funcionar tras la actualización. Reducción del rendimiento del sistema : incluso en tareas básicas, algunos dispositivos han mostrado una caída en el rendimiento general.

: incluso en tareas básicas, algunos dispositivos han mostrado una caída en el rendimiento general. Errores en la barra de tareas : desde pérdida total de funcionalidad hasta errores puntuales como animaciones rotas y fallos en el historial del portapapeles.

: desde pérdida total de funcionalidad hasta errores puntuales como animaciones rotas y fallos en el historial del portapapeles. Duración reducida de la batería: en portátiles, la autonomía se ha visto comprometida sin razón aparente.

Un compañero de Webedia que había instalado esta actualización nos relata que no sólo sufre la mayor parte de los 'síntomas' antes relatados, sino también varios errores aparentemente aleatorios:

"Algunas apps no se inician o lo hacen después de 10 minutos. [...] Al utilizar el navegador se queda pillado, se apaga el monitor secundario y el principal baja de resolución y no me permite cambiarla".

Y el peor de todos: "Desinstalo la última actualización y al reiniciar vuelve a estar instalada". Así que... ¿cómo acabamos con esta pesadilla si hemos tenido la desgracia de instalar esta actualización?

¿Cómo solucionar los problemas generados por KB5051987?

Dado que Microsoft no ha ofrecido una solución oficial inmediata, los usuarios han tenido que recurrir a medidas paliativas para intentar recuperar la estabilidad de sus equipos. Algunas de las soluciones más efectivas han sido:

Desinstalar la actualización

Ya hemos visto que no siempre funciona. Pero como, al menos, hay que intentarlo, estos son los pasos a seguir:

Ir a Configuración > Actualización y seguridad > Windows Update .

. Acceder al historial de actualizaciones y seleccionar "Desinstalar actualizaciones".

y seleccionar "Desinstalar actualizaciones". Localizar la KB5051987 y eliminarla del sistema.

Reiniciar el equipo.

En algunos casos, Microsoft podría lanzar un rollback automático para revertir los cambios introducidos por la KB5051987.

Intentar finalizar la instalación del parche

Para aquellos con problemas de no instalación, eliminar la carpeta C:\Windows\SoftwareDistribution puede resolver los bloqueos en el proceso de actualización.

Reiniciar el Explorador de archivos

Si tus problemas se reducen a que el Explorador no te funciona, abre el Administrador de tareas (Ctrl + Shift + Esc) y busca el proceso explorer.exe: finalízalo y, luego, reinícialo en la opción "Archivo > Ejecutar nueva tarea".

Pausa las actualizaciones automáticas

Tanto si has conseguido desinstalarlo como si has tenido la suerte de que aún no haya llegado a instalarse, lo más inteligente ahora mismo es cerrarle la puerta de tu PC a KB5051987. Para ello, desde Windows Update, selecciona la opción de pausar actualizaciones para evitar que el parche se [re]instale automáticamente.

Con cada nueva actualización defectuosa, Microsoft pierde un poco más la confianza de sus usuarios

¿Seguro que Windows 11 sigue siendo una buena opción?

El malestar entre los usuarios de Windows 11 sigue creciendo: esta no es la primera vez que una actualización provoca más problemas de los que resuelve. En los últimos meses, se han denunciado fallos relacionados con el audio y vídeo, y hasta incompatibilidades con funciones esenciales del sistema.

Para muchos, la pregunta ya no es "cuándo arreglará Microsoft estos problemas", sino "¡qué otro fallo traerá la próxima actualización!". Ahora que el soporte del muchísimo más estable Windows 10 está llegando a su fin, la compañía de Redmond está intentando forzar a empujones la migración de los usuarios a Windows 11, pero estos errores constantes están minando la confianza en el sistema operativo.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

