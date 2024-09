13 programas gratis tan buenos que siguen en nuestro PC pese a tener muchísimos años

Hay software gratis que es tan bueno que no solo rivaliza con otros de pago, sino que hasta son mejores. Lo más curioso de todo es que algunos de ellos siguen dando guerra con el paso de los años frente a nuevos programas: una cuestión de costumbre por un lado y por otro, que cumplen lo que prometen a coste cero. Pasan los años, renovamos equipo, pero hay cosas que no cambian: estos programas gratis siguen en nuestros ordenadores y no tiene pinta de que vaya a cambiar.

VLC

Mucho ha llovido desde su lanzamiento oficial en 2001, pero VLC sigue siendo uno de los mejores reproductores de vídeo que he usado. Ya no es que funcione bien (que lo hace), es que es capaz de reproducir prácticamente cualquier archivo de vídeo que le incrustes independientemente de su formato, incluso aunque tenga fallos.

GIMP

Llevo casi una década como editora en medios de tecnología y en todo este tiempo el retoque de imágenes para hacer montajes, por ejemplo para portadas, ha estado a la orden del día en mi rutina. Sin embargo, nunca he tenido que pagar por Photoshop, ya que GIMP es una alternativa libre y gratuita con casi 30 años de vida que va sobrado para este escenario de uso. Con un diseño funcional sin grandes alardes y menos funciones que el software de Adobe, cumple para la mayoría de usuarios sin necesidad de gastar ni un euro.

Audacity

Este software de edición de audio open source nacido en los 2000 puede grabar y editar varias pistas de sonido ofreciendo lo principal, siendo ideal tanto para principiantes como para montajes profesionales. Cuando me ha tocado grabar algún corte, ya sea para un podcast o participación radiofónica o incluso para que mi pareja envíe cortes de canciones para casting, Audacity nos ha resultado de gran ayuda, ya sea en mi Mac o en su Windows.

Plex

Plex es un viejo conocido para quienes lean Genbeta con asuduidad, ya que es un software fantástico y que parece increíble que siga siendo gratis a estas alturas. Baja de forma automática todos los metadatos de películas, recuerda y marca capítulos que hayas visto... Plex sirve para montarte tu propio Netflix, un servidor multimedia para visualizar tus películas, series, documentales, etc. en cualquier dispositivo instalado.

Handbrake

Si tienes un extenso archivo multimedia en diferentes formatos, Handbrake te va a venir de lujo. Este poderosísimo conversor de vídeo con 20 años de vida a sus espaldas es open source y aunque no tiene una interfaz amigable precisamente, es difícil encontrar algo con tantas opciones gratis.

Calibre

Si tienes un lector de libros electrónicos, seguro que Calibre no falta en tu ordenador. Este gestor te ayuda a organizar los libros de tu dispositivo en algo fundamental si como yo buscas libros gratis por internet para descargar: convertirlos a una extensión compatible para tu ebook. Ya te advierto que aunque la interfaz es manifiestamente mejorable, su efectividad hace que siga estando en mi ordenador.

TrueNAS (anteriormente FreeNAS)

TrueNAS es un sistema operativo de almacenamiento conectado a la red, lo que permite convertir cualquier ordenador viejo con discos duros en un servidor de archivos centralizado con soporte para casi todo: desde copias de seguridad de Apple Time Machine hasta configuraciones empresariales. Aunque cambió de nombre en 2020, el proyecto FreeNAS nació en 2005.

TeamViewer

Quizás no es una tarea que realice todo el mundo, pero si eres el servicio técnico de la familia como le pasa a servidora, no viene nada mal tener a mano un software de control remoto de otros equipos.

TeamViewer ofrece gratis (aunque hay versión de pago) todo lo necesario para uso personal: compartir el escritorio, transferenica de archivos y hasta comunicación y lo mejor es que lo hace de forma moderadamente intuitiva: necesitas otro ordenador, un navegador o el programa y la conexión a internet.

Notepad++

Notepad++ está a años luz de basiquísimo bloc de notas disponible en Windows y ni siquiera el paso de los años lo ha solucionado. Este software gratis tiene pestañas, texto anidado codificado por colores, compatibilidad con macros y un modo de visión "lo que ves es lo que hay". Para amantes del minimalismo, ya sea para programación o escritura, es un must.

Blender

Blender es una auténtica bestialidad para modelado en 3D y cuesta creer que sea gratis. Vaya por delante que tiene una curva de aprendizaje notable, por lo que hacen falta horas para sacarle todo el jugo, pero merece la pena por todo lo que puedes hacer, que va desde modelado hasta animación y composición de videos.

Zotero

Para quienes preparan proyectos estudios, como el TFG o la escritura en general, Zotero es un magnífico gestor de referencias bibliográficas desarrollado por la Universidad George Mason hace casi 20 años. Libre, gratis ​y disponible multiplataforma, además también funciona varios navegadores.

LaTeX

Durante mi carrera me tocó vérmelas con las fórmulas en los textos y tras varios dolores de cabeza, descubrí LaTeX. Este software integra las fórmulas de forma más clara y estética, lo que las hace más fáciles de entender. Si trabajas en ciencia o tecnología o estudias algo relacionado, merece la pena que te descargues el programa y le dediques algo de tiempo a aprender a usarlo.

Bonus: Desmos.com

Uno de mis grandes inversiones en época universitaria fue una calculadora gráfica Texas Instrument que me costó más aprender a manejar de lo que la usé.

Me costó bastante dinero y la verdad, ahora mismo la tengo en un cajón criando polvo: ¿que necesito una calculadora gráfica? Tiro de desmos.com, capaz de resolver ecuaciones de todo tipo y mostrártelo en la pantalla. Una maravilla completamente gratis para la que no hace falta instalar nada, ya que es una web.

