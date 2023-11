Esta gallega registró el Sol como suyo y vendió parcelas en eBay. Acabó con juicios pero sigue insistiendo en que es dueña del Sol

Ángeles Durán, es una mujer gallega que en el año 2010 acudió al despacho de un notario para que levantase acta oficial de que ella se declaraba la legítima y auténtica dueña del Sol.

Parece ser que el notario no la tomó en serio en absoluto, pero al preguntar al colegio profesional le dijeron que debía rubricar un acta de lo que la señora decía. El documento, acta de manifestaciones, sellado por el notario, explica que:

"Soy propietaria del Sol, estrella de tipo espectral G2, que se encuentra en el centro del sistema solar, situada a una distancia media de la Tierra de aproximadamente 149.600.000 kilómetros…"

En qué se basa para hacerse la dueña del Sol

La gallega se ha apoyado en dos asuntos para decir que tiene los derechos sobre el Sol: un vacío legal y una figura jurídica que se remonta al derecho romano. El convenio internacional que establece que ningún país puede apropiarse de los planetas. Durán dice que eso afecta a los estados pero no a las personas.

Por otro lado, se ha basado en la usucapión, que permite hacerse con el derecho real de aquellos elementos de los que se ha disfrutado durante un tiempo. Concretamente, esa palabra se traduce como "adquisición de una propiedad o de un derecho real mediante su ejercicio en las condiciones y durante el tiempo previsto por la ley". Y Durán, como todas las demás personas, llevaba décadas beneficiándose a diario de los rayos del Sol.

Precisamente, la misma Durán ha dicho que ella no ha comprado el Sol porque nadie se lo ha vendido, sino que lo que hizo fue una "escritura por lo que se llama usucapión", insistía en 2019 durante una entrevista en el canal de TV Cuatro, donde aseguraba que esa figura puede usarse "por aprehensión electromagnética".

Gloria Durán vendió parcelas del Sol

La mujer troceó el Sol sobre un plano, claro, y ha vendido parcelas en eBay. Según ella, el primer día logró comercializar cerca de un centenar de solares. Se ofrecían 10.000 porciones solares, cada una acompañada de su un certificado. Por un euro, cualquiera podía hacerse con un pedazo. El Sol tiene un diámetro de 1,4 millones de km. De todo modos, la propia eBay bloqueó esa venta.

Gloria Durán denunció en el año 2015 a esta plataforma de compraventa por bloquearle la venta de trozos de Sol. Reclamaba 10.000 euros. El caso terminó en el Juzgado de Primera Instancia 5 de Alcobendas. La demanda se admitió a trámite, sin embargo, con el tiempo afirma el medio Excelsior que el tribunal acabó desestimando su caso. En 2016, un tribunal español argumentó que el Sol no puede ser apropiado legalmente por un individuo y, por lo tanto, no puede ser objeto de una transacción comercial.

Cobrar por la energía solar

En el año 2010, la autoproclamada dueña del Sol dijo en una entrevista a La Voz de Galicia que ya se había reunido con el Ministerio de Industria para explicarles su situación y aseguraba que podría cobrar un canon a todo el mundo que utilice la energía solar, "que para eso es su dueña".

Le faltaría acudir al Registro de la Propiedad para anotarse como propietaria del Sol, pero claro, el registro español no tiene competencias sobre el sistema solar.

"Si se paga por los ríos, ¿por qué por esto no?", reflexionaba. En 2022 dijo que ella nunca había propuesta cobrar impuestos a los ciudadanos y que el escenario en "el que estaba trabajando" en su día se centraba en las eléctricas. Medios reconocidos internacionales se hicieron eco del caso como The Telegraph, Clarín, Time, CBS News, The Washington Post o Daily Mail.

