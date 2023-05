Aunque fue muy odiado al presentarse, el nuevo diseño de Spotify "a lo TikTok" me ha encantado: así lo uso para descubrir música

Hace un tiempo que Spotify cuenta con un nuevo diseño en su aplicación para dispositivos móviles. Si bien la compañía ofrece mejoras constantes a la app, una de sus últimas novedades involucraba un cambio de diseño radical inspirado en la experiencia de scrolling de TikTok. Y es que no es extraño ver como en cada red social y plataforma se acaba añadiendo este concepto, dado que el éxito ha sido rotundo.

Sin embargo, a pesar de este nuevo look, Spotify no ha querido desplegar este diseño a toda su interfaz, reservándolo únicamente para las pestañas de descubrimiento de música y podcasts. Así, también contentarán a aquellos que sigan prefiriendo la interfaz tradicional de la plataforma.

Durante los últimos días he estado probando en profundidad esta nueva adición, y he de decir que, si bien entré un poco de manera reticente, acabó convenciéndome gratamente, pasando de la lista de descubrimiento semanal a buscar activamente nueva música que Spotify crea que me vaya a gustar.

Scroll infinito hacia el descubrimiento de música

El detalle de que "crea" que me vaya a gustar es la clave de este nuevo diseño, ya que utilizará los algoritmos de la plataforma para recomendarnos nueva música que nos pueda interesar basado en lo que solemos escuchar en Spotify. Si bien este tipo de algoritmos de recomendación suelen ser ya la norma en redes sociales, Spotify lleva encandilando a sus usuarios años mediante este tipo de técnicas.

Imagen: Spotify

Para acceder a esta nueva interfaz, lo único que tienes que hacer es ir a la pestaña de 'Inicio' y presionar sobre la etiqueta de 'Música' que se encuentra en la parte superior. Si por otro lado quieres acceder a esta misma funcionalidad pero para podcasts y programas, tan solo debes pulsar sobre la etiqueta que hace referencia a este contenido.

Una vez hayas entrado, te darás cuenta de que Spotify se transforma en una especie de TikTok, donde para interactuar tendremos que deslizar con el dedo para ir descubriendo nueva música, ya sean artistas, álbumes, listas de reproducción, y mucho más.

Las canciones se reproducen automáticamente y no afectan a lo que tengas en reproducción en ese momento, por lo que puedes escuchar fragmentos de estas recomendaciones mientras tienes otra canción en pausa. Además, las canciones suelen ir acompañadas de pequeños trozos de vídeo.

Podemos acceder a este nuevo diseño a partir de la pestaña de 'Música' o 'Pódcasts y programas' del menú de Inicio.

En el caso de que accedamos a esta función a través de los pódcasts, si decides silenciar el audio no pasa nada, puesto que contaremos con una transcripción de audio a texto en tiempo real para saber qué es lo que se está debatiendo en caso de que no puedas reproducir el audio en ese momento. Además, la transcripción funciona francamente bien y ocurre de manera muy fluída.

Spotify suele ponértelo fácil a la hora de recomendarte nueva música. Sin embargo, este nuevo diseño da una vuelta de tuerca más hacia este concepto, haciendo que la labor por descubrir nueva música se haga más entretenida. El contenido se ofrece a modo de tarjetas interactivas que podremos utilizar para guardar los temas en nuestras listas fácilmente. También tenemos la opción de silenciar la reproducción mediante un icono situado en la esquina superior derecha.

Que este diseño no forme parte del núcleo central de la aplicación de Spotify tiene sentido. Por un lado, la compañía quiere obtener feedback de sus usuarios a través de una experiencia independiente y contenida. De esta manera, podrán monitorizar cuánto suelen acceder los usuarios a esta función y cómo.

Si pasas mucho tiempo en Spotify y no has detectado esta nueva función, no es extraño, puesto que se encuentra algo "escondida" y no ha recibido una gran campaña promocional por parte de Spotify más allá del anuncio de hace unos meses. Sin embargo, a pesar de los prejuicios que pueda generar el hecho de que ahora se parezca más a TikTok, posiblemente sea en esta plataforma donde más pueda encajar este concepto, sobre todo si la empresa quiere fomentar el uso activo de la app y el descubrimiento de música.

En Genbeta | Con Instafest puedes crear el cartel del festival de música de tus sueños y compartirlo con tus amigos: así funciona