'Gritar en MAYÚSCULAS' es habitual en Internet... pero es una moda más antigua de lo que podrías pensar

Las mayúsculas transmiten una intensidad que, en contextos escritos, EQUIVALEN A ALZAR LA VOZ. Seguramente tú mismo lo habrás leído así en tu cabeza, sin necesidad de que el texto en cuestión viniera acompañado de múltiples exclamaciones.

Y es que el uso de letras mayúsculas para transmitir la idea de "gritar" es una convención moderna a la que se recurre habitualmente en redes sociales y mensajes de móvil.

Sin embargo, aunque todos sabemos que esta práctica se popularizó tras el inicio de la era de Internet... ¿sabemos exactamente cuándo comenzó?

Las mayúsculas en la NETIQUETA

Los primeros registros online que se hacían eco de esta 'moda' datan de los años 80, con el surgimiento de los primeros foros y grupos de discusión en la 'Usenet'.

Concretamente, se conservan registros de un debate realizado en 1984, cuando un usuario explicó en un grupo de noticias (el ya desaparecido net.jokes.d) que

"Si es en mayúsculas, ¡estoy tratando de GRITAR!".

Un aspecto clave de la adopción de esta norma fue la falta de alternativas en los primeros sistemas digitales para destacar texto. No existían opciones como negritas, cursivas o subrayados, por lo que las mayúsculas se convirtieron en el método más accesible para añadir énfasis.

Otros métodos, como el uso de asteriscos o el espaciado de letras (p. ej., "a s í"), también se probaron, pero las mayúsculas prevalecieron por su simplicidad y visibilidad.

Los PRIMEROS gritos en mayúsculas

Sin embargo, este uso de las mayúsculas no comenzó con el surgimiento de Internet; ni siquiera con el de los ordenadores, décadas antes. Por el contrario, se conservan registros impresos que hacían explícito esta costumbre ya en el siglo XIX.

Recordemos que las tecnologías del s. XIX (el telégrafo y, más tarde, las primeras máquinas de escribir) estaban igualmente limitadas en su capacidad de representar formatos complejos como cursivas o negritas.

Hace ya casi dos siglos, varias publicaciones periódicas de EE.UU. y el Reino Unido se hacían eco, en sus reportajes, columnas y relatos, de expresiones que dejaban claro que ya entonces se equiparaba el uso de mayúsculas con los gritos:

"Esta vez lo gritó con letras mayúsculas". (Yorkville Enquirer del 17 de abril de 1856)

""¿DOCE chelines y SIETE peniques?", rugió mi tía con las letras mayúsculas más grandes". (The Shamrock del 6 de mayo de 1871)

"... ¡Aquí, taxi, taxi , TAXI!" El último monosílabo era un grito al que sólo las letras mayúsculas pueden dar la impresión adecuada". (Belgravia de junio de 1873)

Sin embargo, el primer indicio explícito de esta costumbre de la que se guardan registros es de un texto sobre cánticos para escuelas y congregaciones cristianas ('Singing for Schools and Congregations: A Grammar of Vocal Music'), de 1852:

"Se propone que LAS LETRAS MAYÚSCULAS, en letra impresa, o las líneas dobles debajo de la palabra en letra escrita, deben distinguir las palabras que se cantarán más fuerte".

Dato curioso: esto sólo podrás hacerlo mientras escribas en 'alfabetos bicamerales', como el latino o el cirílico. Los 'unicamerales' (como el árabe o el hebreo) no diferencian entre mayúsculas y minúsculas

La percepción PSICOLÓGICA de las mayúsculas

Además de los factores históricos y tecnológicos, hay razones psicológicas detrás de esta asociación. Según expertos en tipografía como Paul Luna, las mayúsculas llenan el espacio de manera agresiva, eliminando cualquier sutileza en el mensaje:

"Las MAYÚSCULAS EN UN CORREO ELECTRÓNICO se perciben como un grito porque, al igual que un grito, dominan todo a su alrededor, dejando poco espacio para la interpretación".

Otros lo enfocan de otro modo, y creen que, en un contexto digital, donde la comunicación carece de tono y volumen, las mayúsculas son precisamente una forma de compensar esa falta de matices del mensaje.

¿QUÉ NOS DEPARA EL FUTURO?

Aunque las mayúsculas siguen siendo el estándar para "gritar" en texto, han surgido alternativas para transmitir emociones e intensidad en el entorno digital. Los emojis, las negritas y los GIFs ofrecen opciones más matizadas y menos agresivas.

Sin embargo, las mayúsculas mantienen su lugar como una herramienta directa y efectiva, aunque controvertida (la mera existencia de la tecla "Bloq Mayús" ha sido objeto de críticas e incluso de campañas para promover su eliminación).

Imagen | Marcos Merino mediante IA

