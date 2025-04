Los juegos "físicos" con descarga de la Switch 2 abren la puerta a un futuro oscuro. Uno en el que el formato físico caduca

Nintendo ya ha mostrado sus cartas, y es curioso que durante el último Direct de presentación de la Nintendo Switch 2 nos hayamos quedado casi con más preguntas que respuestas. Aún así, podemos concluir que hemos presenciado grandes juegos, y que la consola cuenta con unas prestaciones que parece que van a ofrecernos una grata experiencia.

No obstante, hubo asteriscos como la copa de un pino que hicieron reaccionar a toda la comunidad de jugadores, como el precio de la consola, el de los juegos, y otra curiosa novedad que no esperábamos precisamente de Nintendo: las ‘tarjetas llave de juego’ que, a falta de más información, todo indica que será otro formato destinado a complicarle la vida a los juegos en formato físico tradicional.

¿Qué son las 'Tarjetas llave de juego'?

Aunque este detalle no apareció en la presentación de Nintendo, fue uno de los puntos más comentados en redes sociales. Y es que existirá un tipo de juego que coexistirá con los que se publican en formato físico y en digital, pero con una particularidad: vendrá disfrazado como un juego en formato físico, pero al abrir la caja nos encontraremos con un cartucho que no tiene los archivos del juego, sino una ‘clave’ que nos dará acceso a la descarga del juego.

A esto lo han llamado ‘Tarjeta llave juego’, y desde luego nos hace acordarnos de aquellas ‘ediciones físicas’ en las que dentro no hay absolutamente nada (ni siquiera un disco), sino un papelito con una clave para introducirla en la plataforma que toque. (este formato también está presente en Switch 1). Aquí Nintendo ha decidido hacer una especie de híbrido que, realmente, no sabemos muy bien por qué. Bueno, tenemos nuestras sospechas.

Esto protegería la clave del juego en todo momento. Es decir, el usuario no la vería con sus propios ojos, sino que tendría que insertar el cartucho en la consola para directamente comenzar con la descarga del juego. Esto requiere conexión a Internet durante el proceso de descarga y en la primera vez que se ejecuta el juego (el resto de veces no). El método parece más bien una manera de hacer que, los juegos que superen la capacidad máxima del cartucho, no acaben en ‘malas manos’ a la hora de manipular una supuesta clave.

¿Qué sentido tiene?

Esto ha abierto la veda a un gran debate, sobre todo en lo que respecta a ‘la muerte del formato físico’. El cartucho se supone que está completamente vacío a excepción de esta clave que será verificada una vez insertemos el cartucho en el juego. Nintendo nos avisará de esto en la caja del juego con una advertencia de que el contenido se trata de una ‘tarjeta llave de juego’.

Ya dos juegos confirmados que se sumarán próximamente a este peculiar tipo de formato: Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster y Street Fighter 6: Year 1-2 Fighters Edition. Ambos llegarán de lanzamiento con la consola. De esta manera, si vais a una tienda física y os encontráis con la carátula de estos juegos, encontraréis la advertencia en la parte inferior que indica que se tratan de tarjetas llave de juego.

Juegos confirmados que vendrán en formato 'Tarjeta llave de juego'

A falta de conocer más información sobre ello, parece que no habrá una norma sobre qué juegos adoptarán este formato y cuáles no, sobre todo teniendo en cuenta los ejemplos confirmados. Este Bravely Default es una versión remasterizada de un juego de Nintendo 3DS, lo que nos hace dudar de si verdaderamente se trata de un juego que tenga un tamaño superior a la capacidad máxima de un cartucho de Nintendo Switch 2. Aún nos queda conocer más detalles, pero todo apunta a que este tipo de formato es una posibilidad que Nintendo da a los estudios y editoras y que su adopción está en manos de estas mismas empresas.

Durante la presentación también conocimos que los cartuchos de Nintendo Switch 2 funcionarán a mayor velocidad. También que las tarjetas de memoria externas compatibles con Nintendo Switch 2 deben de ser MicroSD Express, un formato más rápido que nos proveerá múltiples beneficios a la hora de descargar los juegos y ejecutarlos correctamente.

Un futuro que no nos gusta

Durante todo el transcurso de vida de Nintendo Switch, han pasado muchas cosas en la industria del videojuego. 8 años son muchos para una industria que crece a este vertiginoso ritmo, y durante esta etapa hemos visto cómo las ventas del formato físico llevan años disminuyendo significativamente a favor del digital.

Desde el punto de vista de la preservación del videojuego, no habría ningún problema si tuviéramos los archivos del juego y no estuviesen asociados a ninguna plataforma, ya que eso nos garantizaría que el juego podrá ejecutarse eternamente, siempre y cuando mantengamos esos archivos y tengamos un sistema capaz de ejecutarlos. Pero claro, este punto de vista está asociado a una rama que a las empresas no les gusta mucho (por eso de que les gusta ganar dinero y tal).

El formato digital, tal y como está planteado actualmente, y que incluye también a estas ‘tarjetas llave de juego’ (que vienen a ser lo mismo en la práctica), tiene un problema de base en términos de preservación: dependemos de una tienda digital y de que ésta no cierre o la empresa no quiebre. Ya hemos visto muchos ejemplos en el pasado, y por la parte que le toca a Nintendo hay ejemplos relativamente recientes, como el cierre de la eShop de Nintendo 3DS o Wii U.

Por irnos a un ejemplo extremo, un cartucho de NES sigue pudiéndose ejecutar a día de hoy por dos sencillas razones: todos los archivos del juego se encuentran dentro del cartucho y no se requiere conexión a Internet para acceder a ellos. Que el propio cartucho esté en condiciones y que exista hardware para ejecutarlo también es algo necesario, evidentemente, pero vemos como poco a poco esta idea se va diluyendo y que lo que adquirimos acaba siendo más una ‘licencia’ que nos presta la compañía que ‘una copia’ para ejecutar nuestro juego. Y siento ser catastrofista, pero es a lo que está destinado el mundo del videojuego si la industria sigue a este ritmo.

Imágenes | Nintendo

