Le robaron su MacBook Air y nueve meses después le contactaron los ladrones para pedirle la contraseña

A comienzos de año, una noticia que recibió muchas visitas en Genbeta fue la de una empresa que despidió a un trabajador y bloqueó su PC. Seis meses después le contactaron para pedirle su contraseña para restaurarlo.

Pues hoy tenemos otra historia más curiosa compartida por el periodista Loïc Nicolay sobre un percance que él mismo sufrió: todo empezó cuando le robaron su MacBook Air M3 (le robaron en su casa y de ahí se llevaron varias cosas como la Mac) y comenzaron a llegarle intentos de estafas de todo tipo.

Sin embargo, el último mensaje recibido le dio esperanzas de encontrarlo finalmente: 9 meses después de que le robaran el MacBook, los ladrones se comunicaron con él porque querían la contraseña. El robo fue a comienzos de año y en noviembre recibe un correo electrónico de Apple, "como un SMS críptico informándole que habían encontrado mi Mac y que podía ver su ubicación".

Al recibir el mensaje simultáneamente por dos medios de comunicación diferentes, dice que podía ser creíble y posible que fuera un mensaje de la propia Apple pero que el correo electrónico permitía adivinar que no era algo oficial. El hombre se conectó a su aplicación “Localizar” para ver si recibía alguna información de MacBook Air, pero no había nada. Por lo que miró más a fondo los mensajes recibidos y vio que la dirección del remitente era "completamente absurda".

Comienza una conversación por WhatsApp

Y el pasado 20 de diciembre de 2024 recibió un mensaje por WhatsApp que le sorprendió: Una tal Ana en el Reino Unido le envió este mensaje diciendo que había comprado una MacBook de segunda mano y creía que le pertenecía al protagonista de la historia.

Decía el mensaje que "Cuando lo compramos estaba funcionando y luego descubrimos que era una MacBook perdida o robada. Nos estafaron. ¿Cómo puedo devolverlo si realmente te pertenece?". En el mensaje de WhatsApp, la supuesta Ana afirmaba haber ido a la policía donde no recibieron gran ayuda y que "nos dijeron que fuéramos a la Apple Store para ayudarle a devolvérselo al propietario".

Ahí apareció "una nueva esperanza que, esta vez, parecía sincera", aunque cuenta que prefirió tomar precauciones y estar alerta. El consejo básico "es no compartir ninguna información personal que pueda ser utilizada por el potencial estafador", afirma el periodista.

Intentan llamarse por teléfono con la mujer, pero no lo logran, supuestamente por problemas técnicos. "Luego me explica que se dirige a la Apple Store y, una vez allí, me envía una foto de la tienda. Me resultó muy sospechoso demostrarme que está en la Apple Store, cuando no le pregunté nada" así que el hombre decidió llamar a Apple UK para comprobar y poder entrar en contacto con un responsable de Genius en la tienda donde estaba ubicada la mujer.

Alguien de Apple Care se pone el contacto con el autor de la historia. "Al mismo tiempo, sigo hablando por teléfono con un asesor de Apple y me confirma que el enfoque es correcto", explica, excepto por el hecho de que no pueden encontrar la Apple Store en la que se encuentra la supuesta Ana. "Me dice que está en Manchester y la foto enviada unos minutos antes no coincide con la tienda de esa ciudad".

Luego recibe un mensaje que dice: "Si eres el propietario de este MacBook, responde: 'SÍ'... Al no recibir respuesta mía, recibí un segundo mensaje, unos 5 minutos después, que confirmaba que se trataba de una estafa" ya que le decían que verificara la propiedad de su iPhone y proporcionara su dirección completa después de la verificación a la URL https://verify-icloud.live/****.

Entonces le explicó la situación al asesor con el que estaba en contacto por teléfono y le envía el correo para que pueda compartir la información y las capturas de pantalla para poder informar. Y es que, dice la persona que realmente sí trabaja en Apple, varias personas se han dejado engañar por este método, que es relativamente nuevo.

Para el hombre que sufrió el robo, le cuesta comprender cómo consiguieron su contacto o cómo tienen el número de serie de su Mac. "Podemos pensar que tienen mi Mac en la mano y están intentando acceder a él en vano o que están intentando robar mi ID de Apple".

