Musk despidió a una ingeniera por pedir a sus compañeros no dimitir de X. Una sentencia pionera le dio la razón a ella

La empresa X de Elon Musk violó la ley al despedir a una empleada de forma totalmente irregular, como ha publicado la CNBC. Lo confirmaba hace un año la Junta Nacional de Relaciones Laborales, en la que fue su primera queja formal contra la compañía conocida antes como Twitter.

Concretamente, X violó la Ley Nacional de Relaciones Laborales al despedir a Yao Yue, una ingeniera de software, poco después de que Musk asumiera el cargo como CEO de lo que era Twitter, a finales de octubre de 2022.

La NLRB (las siglas en inglés de la mencionada junta) alegó que X despidió a Yue después de que ella intentó organizar a otros trabajadores de Twitter que estaban molestos por el cambio repentino de Musk en los requisitos laborales de la empresa.

Hay que recordar que, aunque esa demanda con su sentencia fueron pioneras, abrió el paso a otras. Unos meses después, a comienzos de este año 2024, se conoció que esta misma Junta Nacional de Relaciones Laborales de Estados Unidos presentó una denuncia contra SpaceX, otra de las empresas del magnate, alegando que la firma de Elon Musk despidió ilegalmente a ocho empleados después de que escribieran una carta abierta criticando a Musk y acusaran a la compañía de ser selectivamente permisiva con el acoso sexual.

Las prácticas de Musk

En Genbeta hemos recogido muchas de aquellas prácticas por parte del directivo en un periodo de constantes despidos, cambios en la forma de trabajo (nada de teletrabajo y compromiso a trabajar muy duro y durante muchos horas, con ultimátum incluido) y humillaciones públicas a los trabajadores.

También CNBC informó de que Musk envió correos electrónicos a los empleados de Twitter detallando sus expectativas, llegando incluso a decir que “cualquier gerente que afirme falsamente que alguien de su equipo está haciendo un trabajo excelente o que un puesto determinado es esencial, ya sea remoto o no, será despedido”.

La profesional pidió a sus compañeros no renunciar

La sentencia de hace un año y que merece la pena recordar por ser pionera, recoge que Musk afirmó a sus empleados que "si puedes llegar físicamente a una oficina y no te presentas, se acepta la renuncia". Eso llevó a varios trabajadores a expresar su “preocupación e indignación” por la directiva de regresar a la oficina inmediatamente sin un plan organizado con tiempo, según la demanda presentada formalmente en marzo de 2023.

Según se conoció, Yue tuiteó: “No renuncies, deja que te despida. Literalmente no vas a ganar nada si dimites”. También publicó en un canal de Slack de la empresa un mensaje que decía: “No te despidas. En serio". Ella hablaba de que si la empresa te despide al menos tienes derecho a alguna indemnización. Si es el trabajador o trabajadora quien se va, entonces pierde estos derechos.

En esta vorágine en la que Musk quería el control total de lo que pasaba en la empresa, el líder de Tesla había ordenado a su equipo directivo que escaneara cualquier publicación en línea y Slack "para identificar quién debería ser despedido", según el documento.

Cinco días después de las mencionadas publicaciones, Yue fue despedida y le dijeron que estaba violando una política no especificada de la empresa, según el documento legal. La misma profesional publicó en su cuenta de lo que era Twitter que "después de 12 años increíbles y 3 semanas de caos, Twitter me despidió oficialmente”, dijo Yue en un tuit el 15 de noviembre. También afirmó que ese despido, con lo que estaba pasando, fue un alivio.

La NLRB alegó que X ha “estado interfiriendo, restringiendo y coaccionando a los empleados en el ejercicio de los derechos garantizados” por la legislación laboral nacional. En el caso de Yue se busca compensarla por los daños resultados de la "conducta ilegal del demandado", que es Musk. Esta sentencia abrió la puerta a otros trabajadores a hacer lo mismo.

La gente opta por aceptar acciones ilegales

La profesional dio una entrevista a Platformer, un portal que, gracias a sus contactos, pudo ser pionero a la hora de informar de las decisiones que Musk tomaba dentro de Twitter de manera totalmente arbitraria. Yue explicaba en esta entrevista, tras conocerse la sentencia, que esperaba que el caso llamara la atención sobre el maltrato a los trabajadores en la antigua Twitter y disuadiera a Musk de despedir impulsivamente a otros empleados en el futuro,

“La gente suele optar por aceptar acciones ilegales llevadas a cabo por personas con más recursos y mejor representación legal porque no tienen otra opción”, dijo Yue. “Cuando tuve la opción, quise responsabilizarlo por mí y por personas en situaciones similares”.

Cabe recordar que unos meses después, en enero de este año, unas declaraciones de líderes de la empresa mostraban que la sentencia no les hizo recapacitar. David Broderdorf, el abogado de la empresa, afirmó de redes sociales que Yue estaba excluida de la protección de la ley, porque legalmente era una supervisora ​​en lugar de una empleada, y que sus comentarios estaban legalmente desprotegidos porque constituían un llamado a la insubordinación.

"Cuando dicen que no cumplan, que los despidan, o que no sigan esta regla eso es insubordinación", dijo Broderdorf. "Los empleados tienen derechos importantes para quejarse, protestar y desafiar, siempre que no sean insubordinados".

