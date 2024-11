Si tienes un PC con Windows 10 u 11, estas son las herramientas que te ofrece gratis Microsoft para limpiarlo y ponerlo a punto

Con el uso que le damos a nuestros equipos, es muy común que de golpe y porrazo nos acabemos quedando sin espacio de almacenamiento para nuestros archivos y aplicaciones. Lógicamente, todo depende de lo ordenados que seamos y la capacidad máxima de almacenamiento de nuestro equipo, pero si mantienes una correcta limpieza del equipo de manera recurrente, tu PC gozará de una salud envidiable que te garantizará un buen funcionamiento durante muchos años.

A pesar de que existen muchísimas aplicaciones de terceros muy buenas en lo suyo, realmente hoy día no hace demasiada falta descargar apps para liberar espacio en nuestro disco duro o almacenamiento SSD. Microsoft proporciona herramientas muy útiles en su sistema operativo, por lo que bajo estas líneas te indicamos cómo puedes liberar espacio con lo que te ofrece Microsoft de serie en Windows 10 y 11.

El Sensor de almacenamiento y la gestión de archivos de Windows 11

Con los años, Windows ha obtenido herramientas muy eficaces para liberar espacio en disco. Una de las más útiles es el propio Sensor de almacenamiento, existente en Windows 10 y 11. Y es que esta herramienta es capaz de liberar espacio automáticamente, eliminando archivos temporales y administrando el contenido que tengamos en la nube de OneDrive.

Para acceder a él, tan solo tenemos que dirigirnos a Sistema > Almacenamiento. En esta región de la interfaz obtendremos una vista mucho más detallada de todo el almacenamiento ocupado. Es aquí donde podremos gestionar todo nuestro almacenamiento de forma mucho más cómoda que en anteriores iteraciones del sistema operativo de Microsoft.

El clásico liberador de espacio en disco de Windows

Desde hace muchos años, Microsoft integró una herramienta independiente de serie para liberar espacio en disco de forma muy sencilla. Se llama ‘Liberador de espacio en disco’, un nombre que no deja espacio a dudas sobre su cometido.

Con el Liberador de espacio en disco puedes eliminar los siguientes tipos de archivos:

Archivos de programas descargados

Archivos temporales de Internet

Informes de errores de Windows y diagnósticos

Caché de sombreador de DirectX

Archivos de optimización de distribución

Papelera de reciclaje

Archivos temporales

Miniaturas

Para acceder a la herramienta basta con escribir ‘Liberador de espacio en disco’ en el cuadro de búsqueda de la barra de herramientas de Windows y ejecutar la aplicación. Ten en cuenta que la herramienta tan solo eliminará archivos del disco (C:), por lo que si quieres eliminar archivos que no se encuentren en el disco donde tienes instalado Windows te tocará dirigirte a la interfaz de gestión de almacenamiento de Windows, hacerlo manualmente, o por medio de una aplicación de terceros.

La herramienta puede además limpiar los archivos del sistema referentes a actualizaciones de Windows que ya no se estén utilizando. No obstante, hay que tener especial cuidado con ello, ya que es posible que el PC no pueda volver a un punto de restauración anterior si existe algún problema y el sistema necesita dichos archivos. Por esto mismo, dicha opción se encuentra separada del resto.

PC Manager, una aplicación oficial de Microsoft

Con la idea de tenerlo todo unificado y de forma mucho más clara a través de una sola aplicación, Microsoft ha desarrollado una sencilla herramienta que nos permite liberar espacio en disco, obtener opciones de seguridad para el sistema, y gestionar las actualizaciones de Windows, entre otras opciones.

A pesar de los intentos por unificarlo todo y ofrecer una interfaz sencilla, realmente son herramientas que podemos encontrar en el sistema con una sola búsqueda en el cuadro de la barra de tareas. Sin embargo, es una alternativa interesante a otras aplicaciones similares como CCleaner. El único inconveniente es que aún no podemos hacernos con ella en España.

Las apps de terceros que nunca fallan

WinDirStat

Si crees que Microsoft no ofrece suficiente para gestionar tu espacio de almacenamiento en el equipo, siempre puedes confiar de otras herramientas de terceros que te pueden facilitar este trabajo.

Apps tales como BleachBit o WinDirStat, por mencionar solamente algunas, pueden ofrecernos un control muy óptimo sobre nuestro almacenamiento en Windows, permitiéndonos eliminar grandes volúmenes en cuestión de segundos. Además de ello, existen scripts que nos permiten eliminar todo el bloatware de Windows de un plumazo, todo un lujo que nos permite disfrutar de un sistema operativo sin contenido indeseado.

