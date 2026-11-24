Cuando Microsoft lanzó Microsoft Adventure en 1979, la empresa apenas tenía 13 empleados y uno de ellos, Gordon Letwin, se encargó de adaptar aquel juego de aventuras de texto. Casi medio siglo después, hay videojuegos que necesitan cientos de desarrolladores y presupuestos de cientos de millones de dólares. Asha Sharma ha recuperado esa diferencia con motivo del 25 aniversario de Xbox, aunque no precisamente para celebrar lo mucho que ha crecido la industria: la CEO considera que desarrollar grandes juegos se ha vuelto demasiado caro y arriesgado.

En una carta publicada en Xbox Wire, Sharma reconoce que muchas ideas nunca llegan a convertirse en videojuegos y que otros proyectos terminan lejos de lo que sus creadores habían imaginado. Durante décadas, explica, la ambición de un estudio dependía del dinero, las personas y los recursos que podía reunir. Ahora cree que esa relación está empezando a romperse, hasta el punto de que “una sola persona pronto podrá disponer de capacidades que antes requerían naciones enteras”.

Xbox quiere que los equipos pequeños puedan hacer juegos mucho más grandes

La directiva va incluso más allá y asegura que un grupo reducido de desarrolladores podrá crear mundos que actualmente necesitan cientos de trabajadores y cientos de millones de dólares. Para explicar hasta dónde puede llegar ese cambio utiliza Microsoft Flight Simulator, cuya primera entrega apareció en 1982. Sharma imagina que los grandes estudios podrán desarrollar proyectos tan alejados de los juegos actuales como lo está Flight Simulator 2024 de aquella primera versión.

Aunque sus palabras apuntan hacia las posibilidades de la inteligencia artificial generativa, Sharma no menciona expresamente la IA en su carta. No es la primera vez que habla de cambios importantes en la creación de videojuegos sin utilizar ese término: en octubre ya había presentado Xbox Labs, un experimento relacionado con nuevas formas de desarrollar y modificar juegos.

La carta también recupera otra cifra del aniversario. Microsoft todavía cuenta con 111 trabajadores de Xbox y sus estudios que llevan al menos 25 años en la compañía. Son empleados que han vivido desde el lanzamiento de la primera consola, en noviembre de 2001, hasta una etapa en la que su máxima responsable plantea que los próximos grandes videojuegos podrían salir de equipos mucho más pequeños.

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