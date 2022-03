Si adivinar la palabra de Wordle del día te parece muy difícil, en esta versión DOS del juego solo hay 57 opciones

Su nombre es Bootle: un clon de Wordle en un sector de arranque. Es la idea de Óscar Toledo, un desarrollador mexicano que se emocionó con la idea de que existieran versiones DOS del popular juego de palabras, y terminó creando una que es incluso más simple.

Bootle es un archivo COM, el programa replica el juego en un sector de arranque, y dadas las limitaciones en espacio (todo el juego son apenas 512 bytes) solo contiene 57 palabras en total. Sin embargo, si quieres una lista completa de palabras, también lanzó una versión 2 que contiene un cargador para recuperar el diccionario del disco y genera una imagen de 360 KB para que pueda funcionar sin sistema operativo.

I'm crazy! 🤪 After @dosnostalgic talked about DOS versions of Wordle, I had to write Bootle: A wordle clone in a boot sector. I could fit only 57 words but c'mon it's the game in 512 bytes!!! https://t.co/CqtT7pbokh #gamedev #retro #retrogaming #wordle cc @XlogicX pic.twitter.com/GqgYJMjHbQ