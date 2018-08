La BBC quiere obligar a Microsoft a desvelar datos del posible filtrador de metraje de 'Doctor Who'

Una filtración ha puesto a Microsoft entre la espada y la pared en cuanto a privacidad se refiere. Tal y como cuentan en Torrent Freak, hace unas semanas alguien filtró metraje de la nueva temporada de 'Doctor Who', que se estrena el mes de octubre, y la BBC quiere saber quién está detrás aunque para ello tenga que obligar a Microsoft a revelar su identidad.

La filtración fue realizada a través de One Drive, el servicio en la nube de Microsoft, y la BBC ha acudido a los tribunales estadounidenses para solicitar una citación de DMCA para que la empresa de Satya Nadella revele la identidad del usuario que difundió el archivo con el nombre ‘IMG_ l563.TRIM.MOV’ que contenía la filtración.

Microsoft difícilmente va a poder hacer gran cosa por mantener la privacidad de su usuario, ya que tal y como cuenta Torrent Freak las citaciones de DMCA generalmente son aprobadas por un secretario judicial sin ningún tipo de supervisión por parte de un juez, por lo que la BBC no debería tener problemas para obtener estos datos.

Desde la cadena de televisión han dicho que el metraje filtrado fue robado de sus estudios, por lo que detrás de este intento por averiguar quién ha sido está el intentar que no se vuelva a repetir una situación parecida. De hecho, hace sólo cuatro años ya les pasó algo parecido cuando otro capítulo de Doctor Who también acabó apareciendo en Pirate Bay antes de ser estrenado.

La BBC a la caza del filtrador

La búsqueda del responsable de esta filtración ya hizo que la BBC obligase al servicio Tapatalk a identificar la fuente de un post también relacionado con el asunto. No sabemos si la información que les facilitaron les ha sido útil, pero no parece haber sido suficiente, ya que ahora buscan una identidad concreta en los servidores de One Drive.

"El material infractor incluye, sin limitación, una copia no autorizada de contenido de video protegido por derechos de autor de la Temporada 11, Episodio 1 de Doctor Who, para la cual BBC Worldwide Limited t / a BBC Studios (Distribución) es el licenciatario exclusivo", ha explicado la BBC, quien asegura que el metraje fue robado del estudio.

Ahora lo que queda por ver es si los datos que Microsoft se vea obligado a desvelar acaban siendo útiles o no. Esto dependerá de si el filtrador utilizó una cuenta personal con todos sus datos personales o si creó alguna de manera explícita para realizar su filtración intentando aportar los mínimos datos posible. La respuesta la tendremos según este caso siga yendo hacia adelante.

Vía | Torrent Freak

