Cambios en la Renta 2024: estos son los españoles que no deberán presentarla en el mes de abril

2025 ya está aquí, y con el nuevo año también llega una nueva campaña de la Renta. La Renta 2024 arrancará a principios del mes de abril con diferentes novedades que afectan a los contribuyentes. Lo más interesante siempre radica en los contribuyentes que están exentos en hacer la Renta y que no tendrán que pagar nada a Hacienda.

Unas novedades que llegan sobre todo para los desempleados que estén cobrando alguna prestación y también para los que tengan más de dos pagadores. Y es que desde siempre hay un límite de patrimonio por el cual no se está obligado a presentar el modelo 100 con el objetivo de quitar presión fiscal sobre el contribuyente.

El Gobierno anuncia nuevos límites de exención en la Renta 2024

En términos generales, los contribuyentes que tengan unos ingresos por debajo de 22.000 euros con un único pagador no están obligados a hacer la Renta 2024. Pero se agrega una novedad que se recogió en el último Consejo de Ministros de 2024, tal y como podemos ver en sus referencias.

En concreto se elevó de 1.500 a 2.500 euros la cuantía total de los rendimientos íntegros del trabajo que procesan del segundo y restantes pagadores que se tengan. De esta manera, si se está por debajo de 2.500 euros con el resto de pagadores no se va a tener que hacer el modelo 100. Además, se mantiene el límite de las rentas de 15.876 euros exentas de IRPF. Que coincide con el valor del SMI.

Hay que tener en cuenta que este límite de 2.500 euros hace referencia a la suma de los pagos que hacen el segundo o restantes pagadores, y no de manera individual.

Pero esta no es la única novedad. En esta nueva Renta 2024 los contribuyentes que estén cobrando alguna prestación pública como puede ser el desempleo van a estar obligados 'si o si' a hacer la Renta. Aquí no se aplicará ningún tipo de límite de exención, haciendo que millones de personas con una prestación baja tengan que presentar el IRPF anual. En el caso de no hacerlo, se enfrentan a perder su prestación.

Si bien, aunque no se esté exento, siempre es recomendable hacer una consulta sobre el borrador que genera la Agencia Tributaria. En muchos casos se puede llevar una sorpresa y encontrar que sale a devolver por el poco IRPF que se haya podido retener al contribuyente. Esto hace que sea recomendable presentarla, aunque no se esté en obligación de hacer el trámite.

Imágenes | Recha Oktaviani 2H Media

