Cómo seguir en directo la presentación de Microsoft donde esperamos conocer Windows 10X

Llegó el día. Dentro de unas horas tendrá lugar el evento de Microsoft en el que se espera que la compañía presente muchas novedades tanto en hardware como en software.

Estamos ante el mayor evento de hardware de Microsoft en todo el año, y todo apunta a que es aquí donde conoceremos la nueva Microsoft Surface Pro 7. Si eres un apasionado de la tecnología, y de Microsoft en particular, te vamos a contar cómo puedes seguir esta presentación en directo.

Cuándo y dónde seguir la presentación

El evento tendrá lugar hoy, dos de octubre, en Nueva York. Comenzará a las 10:00 a.m. hora del Este / 7:00 a.m. hora del Pacífico. A continuación dejamos un listado con las hora de inicio en diferentes países de habla hispana.

09:00 en México, Ecuador, Colombia, Panamá y Perú

08:00 en Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica

10:00 en Paraguay, Venezuela y República Dominicana

11:00 en Argentina, Uruguay y Chile

16:00 en España

Recomendamos seguir la cobertura que harán nuestros compañeros de Xataka, que nos contarán en primera mano desde Nueva York lo más importante de la presentación.

You’re excited to see what’s next, and we’re excited to show it. Win-win. Watch the #MicrosoftEvent live on Twitter 10.2 at 10 am ET. pic.twitter.com/e4Jt4dKUQK — Microsoft Surface (@surface) October 1, 2019

Tanto en Xataka como en Genbeta estaremos cubriendo todas las novedades y os sugerimos no perder de vista el seguimiento en directo que haremos desde nuestras cuentas de Twitter: @Xataka y @Genbeta.

Si quieres ver el evento en directo vía streaming, Microsoft nos proporciona dos manera de hacerlo: a través de esta página web o desde la cuenta oficial de Microsoft Surface en Twitter.

Qué esperamos ver

Como decíamos, este es el evento más importante del año de Microsoft en cuanto a hardware. Se espera que la compañía presente hoy la nueva Surface Pro 7. Los rumores indican que nos encontraremos con un modelo de entrada que apostará por un procesador Intel Core i3, llegando a un procesador Intel Core i7 en el modelo más avanzado.

También se espera que presenten una 'Type Cover' (su conocida funda-teclado) renovada, más delgada incluso de la que conocemos actualmente. Lo mismo ocurre con el Surface Pen, que se espera que incorpore carga inalámbrica (al igual que ocurre con el último modelo de Apple Pencil).

Los rumores también indican que Microsoft podría presentar un nuevo modelo de Surface Laptop (la Surface Laptop 3), la gama más clásica de Surface. Otra Surface que también podría actualizarse es el modelo Surface Go, que llegaría para competir con los últimos iPads.

Windows 10X y la Surface de doble pantalla

De todos modos, lo que más nos tiene intrigados en Genbeta son las novedades en cuanto a una nueva versión de Windows. Hace unas horas, Evan Blass (responsable de muchas filtraciones importantes del panorama tecnológico) ofrecía más detalles sobre el sistema operativo que Microsoft está construyendo para dispositivos de doble pantalla y que podría hacer su debut en el evento de hoy.

Este Windows 10X sería esencial para la Surface de doble pantalla (de nombre en clave "Centaurus") que se rumorea que podría ver la luz dentro de unas horas. En The Verge apuntan que este sistema operativo podría ejecutar aplicaciones en "contenedores", ejecutando aplicaciones desde la web y no de manera local.

Quedan muy pocas horas para conocer cuáles son los planes inmediatos de Microsoft en cuanto a hardware y qué actualizaciones de software han desarrollado para estos nuevos equipos.