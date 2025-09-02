Decir siempre que sí es un riesgo profesional. La psicología y los expertos en liderazgo tienen claro por qué

Un reciente artículo publicado en Forbes escrito por Benjamin Laker un profesor universitario especializado en liderzgo, afirma que hay un riesgo en la carrera laboral para las personas que siempre dicen que sí. Explica en su análisis que ayudar a los demás es una de las maneras más rápidas de generar confianza en el trabajo, esa actitud puede acabar siendo una desventaja.

Según sus palabras, "los profesionales que son demasiado generosos con su tiempo corren el riesgo de verse sobrecargados, de ser ignorados para ascender y de guardar un resentimiento silencioso hacia la misma cultura que ayudaron a crear". En este caso ya hemos visto, además, estudios que muestran el problema de guardar silencio para evitar conflictos.

Al principio, decir que sí se siente gratificante, afirma el profesor, "los compañeros expresan gratitud. Los gerentes te ven como alguien confiable. Los equipos funcionan mejor porque intervienes para cubrir las carencias que otros dejan. Sin embargo, con el tiempo, este patrón crea una carga desigual. El trabajo que debería haberse compartido se concentra en las mismas pocas personas", advierte.

Y, sumando a lo que explica Laker, ciertamente muchos son los estudios psicológicos que advierten sobre lo que puede suponer este exceso de responsabilidad. Y también la psicología da pautas para no caer en ello o cerrar el bucle cuando ya estamos en él.

Un vistazo a… El MONITOR de PRODUCTIVIDAD PERFECTO TODO lo que hay que saber Xataka TV

Qué hay detrás de esta disponibilidad y cómo frenarla

Por qué hay que decir que no. Advierten desde Asana, empresa de gestión del trabajo, que decir que no no solo es útil para gestionar tu carga laboral, sino que también te ayuda a mantener el enfoque y a hacerte responsable del trabajo que ya tienes asignado.

Qué significa ser asertivo. Se conoce la asertividad como un comportamiento o comunicación por el cual el individuo es capaz de defender sus propios derechos, expresar las opiniones y hacer sugerencias desde la tranquilidad y el respeto hacia los demás. Según Galicia Business School, en el entorno profesional el éxito radica en aquellas personas que saben decir «no» y son capaces de comunicarse de una forma asertiva, reflejando sus opiniones de forma concisa, sabiendo cómo expresarse sin dejarse llevar por sus emociones.

Cómo ayuda usar el "no" más a menudo. El "no" nos ayuda a poner límites, a conocernos, a construir una personalidad sólida donde sabemos qué queremos, qué no, qué podemos hacer, dónde necesitamos más ayuda o directamente qué es lo que no podemos hacer (los límites también son necesarios para el desarrollo personal). La psicología advierte que "somos seres humanos, y tener límites forma parte de nuestra humanidad y naturaleza. Lo adecuado es ser conscientes de cuáles son esos límites".

Qué consecuencias puede tener estar siempre disponible. También desde Psicología y Mente advierten que al no tomar decisiones, terminamos por sentir cada vez una mayor inseguridad y falta de valoración personal. Al no decir no, puede ser posible acumular trabajo que no nos corresponde, lo cual conlleva más estrés, ansiedad, cansancio, y por lo tanto desánimo y desmotivación por el trabajo.

Uno de los problemas más habituales hoy día es considerar que crecer como persona o profesional consiste en superar todos tus límites. Pero somos seres humanos, y tener límites forma parte de nuestra humanidad y naturaleza. Lo adecuado es ser conscientes de cuáles son esos límites. Sin embargo, si el resto del mundo desconoce tus límites porque tú no los comunicas, ¿a qué te lleva eso?

Por qué decir siempre que sí afecta a tu liderazgo. Explican desde Asana que ser capaz de comunicarse de manera efectiva es una habilidad de liderazgo deseada. Decir que no te permite comunicarte de manera más abierta sobre tu capacidad productiva y estructurar tu carga laboral de modo que puedas tener el mayor impacto. A su vez, esto puede posicionarte para obtener oportunidades de liderazgo. Finalmente, si estás usando tu tiempo en hacer favores al resto, te estás olvidando de este objetivo.

Para qué establecer límites: qué beneficios tiene. Controlas la situación, por lo que es más fácil reducir el estrés y establecer conversaciones en donde remarques tus fortalezas y habilidades y, además, no caerás en manipulaciones explican desde Galicia Business School.

Cómo decir no de la manera más eficaz. Explican desde la universidad UNIR, una vez superado el escollo psicológico de decir ‘no’, hay que encontrar la manera más adecuada de expresarlo. Debemos evitar que sea percibido como una afrenta o un desprecio, porque realmente no lo es. Lo que es importante es que la negativa quede clara. Los expertos recomiendan ser directos y no suavizar la negativa y al mismo tiempo no dar muchos detalles personales por los que dices no a esa petición de tareas o a un encargo que no quieres llevar a cabo.

Decir que sí mata la productividad. Puede parecer contradictorio, pero decir que sí en realidad puede disminuir tu productividad. Esto se debe a que mientras más responsabilidades tengas, más difícil te resultará enfocarte y priorizar el trabajo más importante. Además, puede producir agotamiento y muchas investigaciones han demostrado que el cansancio extremo lleva a una caída de la productividad.

Imagen | Foto de Nick Fewings en Unsplash

En Genbeta | Steve Jobs estaba obsesionado con la productividad. Esto es lo que más le gustaba de los mejores trabajadores

En Genbeta | Los jefes que deciden volver a la oficina: acabó el confinamiento y los trabajadores pueden tener más distracciones desde casa