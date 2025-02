Despedido por tomarse una coca-cola y un trozo de pan mientras trabajaba en un súper de Galicia: ahora deben pagarle 48.782 euros

Un tema muy interesante para conocer mejor los derechos laborales que una persona puede tener en España es conocer las indemnizaciones que los empleados logran tras ser objeto de despidos improcedentes.

Ya hemos visto un par de despidos de Mercadona (a uno por comer unas croquetas que se iban a tirar, a otra por tomarse una cerveza en su descanso y a otro por tomar café) que acabaron con grandes compensaciones ordenadas por la justicia. Hay un caso similar protagonizado por El Corte Inglés.

Hoy hay una nueva historia protagonizada por un reponedor de supermercado de Galicia (lo que no se conoce es el nombre del supermercado). El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha declarado improcedente su despido. El hombre tomó una Coca-Cola y dos rebanadas de pan durante su jornada laboral y, según se ha hecho público, no lo pagó.

De acuerdo con La Voz de Galicia, por su antigüedad, ya tenía un salario mensual de Cobraba 2.060 euros. La empresa deberá readmitir al trabajador o indemnizarlo con 48.782 euros, según lo establecido por la sentencia 924/2023. Como recoge La Vanguardia, el trabajador fue despedido en junio de 2022, casi tres meses después de que se comiera el pan y se tomase la Coca Cola.

Qué dice la sentencia

Cabe mencionar que el trabajador defendió que dejó el dinero en la caja y que no recibió el justificante, porque la caja estaba cerrada porque él estaba reponiendo en el turno de noche. La empresa no comprobó si había un exceso de dinero en la caja. Con todo, fue despedido. No hay información sobre quién avisó de esto. En otros casos recogidos similares, vimos que fueron compañeros.

Además, el reponedor ha afirmado que la empresa no cuestionó las pruebas que había presentado demostrando haber pagado lo que consumió. El trabajador impugnó el despido por considerarlo improcedentes, ante el Juzgado de lo Social y también un recurso ante el TSXG (Tribunal Superior de Xustiza de Galicia) alegando indefensión.

Imagen | Foto de Franki Chamaki en Unsplash

En Genbeta | ¿Quiere bolsa, señora? No, quiero mi tarjeta. Mercadona despide a un empleado que hizo compras con la tarjeta de una clienta