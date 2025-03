Elon Musk desvela lo que hará con Starlink en Ucrania. De momento Europa no tiene que temer nada

Starlink se ha convertido en una herramienta imprescindible en mitad de la guerra en Ucrania. Pero también un arma de presión para sus mandatarios debido a la grandes ventajas que puede dar sobre el terreno, tener internet en cualquier lugar de la geografía gracias a los satélites. El problema es que Musk dejó caer en sus clásicas publicaciones en X que Starlink podía desactivarse en Ucrania.

"Mi sistema Starlink es la columna vertebral del ejército ucraniano" afirmaba Musk en un hilo en su cuenta de X, dejando entre ver una posibilidad de bloquearlo para acabar con la guerra. Unas declaraciones que ahora tienen una mayor importancia debido a su implicación activa en el Gobierno de Estados Unidos con DOGE y su gran cercanía con Donald Trump. Pero Europa puede respirar con tranquilidad.

Starlink no será una herramienta para presionar Ucrania

Tras estas especulaciones que saltaron al tablero geopolítico hace dos días, el propio Musk ha tenido que salir a desvelar que nunca desactivará este sistema Starlink en Ucrania. Apunta a que su sistema de internet satelital no se usará como una herramienta de negociación o presión que ahora mismo están tan candentes entre Ucrania y Estados Unidos.

Europa mostró una gran preocupación. En concreto Polonia salió a responder a estas supuestas acusaciones en boca de su ministro de Relaciones Exteriores, Radoslaw Sikorski. No dudo en advertir la posibilidad de buscar otro proveedor alternativa a SpaceX en el caso de que se produjera este apagón, como Eutelsat que aumentó su valor en bolsa. Algo que no ha dudado en responder Musk con su peculiar comentario.

Precisamente Musk desmentía al ministro estas palabras, pero no dudaba en agregar que era un "hombre pequeño" y que "no hay sustituto para Starlink". Musk no ha sido el único que ha querido desmentirlo, ya que el propio secretario de Estado, Marco Rubio, ha dejado claro que sin Starlink "Ucrania habría perdido la guerra hace mucho tiempo y los rusos estarían en la frontera con Polonia".

Algo en lo que no exagera demasiado. Starlink aunque lo vemos como un sistema para conectarse a internet sin más, la realidad es que permite coordinar ejércitos en zonas sin cobertura o incluso aprovecharlo con los drones que proporcionan imágenes clave de la frontera.

Una amenaza que concuerda con la situación geopolítica. Ahora mismo las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania no están pasando por su mejor momento tras la llegada de Trump a la Casa Blanca. En estas últimas semanas hemos visto una pelea en el Despacho Oval o incluso la pausa en el envío de informes de inteligencia a Ucrania. Esto último como medidas de presión para que Ucrania ceda ante las exigencias que le están haciendo para conseguir que la guerra acabe.

El uso de esta tecnología de origen estadounidense también podía ser una herramienta de presión. Retirar su uso habría sido sin duda algo fundamental para demostrar la dependencia de Ucrania ante Estados Unidos. Aunque finalmente todo parece ya algo más reconducido con unas negociaciones que van a comenzar ya en Arabia Saudí.

