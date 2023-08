Elon Musk prometió a los suscriptores de Twitter Blue pagarles por lo que generaban. No lo está haciendo

X, la empresa de Elon Musk con nuevo nombre (siempre ha sido Twitter hasta hace unos días) no puede pagar a tiempo a sus usuarios del programa "Ads Revenue Sharing".

Dice la empresa que son muchas las personas que se han apuntado a este proyecto y que eso hace que se estén retrasando con el pago. Lo que no menciona en sus disculpas es que pocas son las personas que la plataforma tiene en la plantilla para hacer frente a la constante carga de trabajo, tras los despidos masivos de finales de 2022.

Más de una semana de retraso en el pago

A comienzos de año, el magnate había anunciado que los usuarios de la red social podrían ganar dinero: “a partir de hoy, Twitter compartirá los ingresos publicitarios con los creadores por los anuncios que aparecen en sus hilos de respuesta”. Eso sí, para optar a esa ventaja, para ser "elegible", explicaba, la cuenta debe estar suscrita a Twitter Blue Verified , servicio que es de pago.

Ahora dicen desde la cuenta de "support" de X que:

El volumen de personas que se han apuntado al reparto de ingresos ha superado nuestras expectativas. Anteriormente dijimos que los pagos se producirían la semana del 31 de julio. Necesitamos un poco más de tiempo para revisar todo para el próximo pago y esperamos pagar a todas las cuentas elegibles tan pronto como sea posible.

Aprovechando esta publicación, hay usuarios que se han quejado de más errores que sufren al usar la red social, aunque están pagando para acceder a ciertos servicios. Por ejemplo, pregunta uno que cuando van a solucionar problema de subir vídeos de calidad a Twitter.

Dice Mc Crypto que tiene Twitter Blue y que ha seguido "todas las instrucciones para subir vídeos de 1080p. El vídeo dura 23 minutos con una resolución de 1920x1080 y tiene un tamaño de 101,3 MB" y que solo le da error todas las veces.

Por su parte, la que es la CEO de Twitter, Linda Yaccarino, no ha tuiteado públicamente sobre el retraso en los pagos de sus suscriptores.

Twitter, o X, tiene muchas más deudas

Esta no es la única deuda de la empresa. Además de a sus suscriptores, X no ha pagado a otras muchas partes, como recoge The Verge. El tema pagos que no llegan se está convirtiendo en algo común para personas y organizaciones involucradas con X / Twitter desde la adquisición de Musk.

Por ejemplo, los propietarios de edificios utilizados por Twitter en San Francisco y Londres dicen que la empresa no paga la renta y antiguos empleados de Twitter África que se quejan de que fueron ignorados (o ghosteados como se dice ahora cuando alguien deja de responderte a los mensajes deliberadamente) y se fueron sin las indemnizaciones prometidas.

La lista también incluye a varios antiguos empleados que presentaron una demanda contra la empresa en mayo, afirmando que "los nuevos dirigentes de Twitter anunciaron deliberada, específica y repetidamente sus intenciones de incumplir contratos, violar leyes e ignorar sus obligaciones legales", al tiempo que dejaban impagados alquileres, proveedores e indemnizaciones.

Un artículo del Wall Street Journal de febrero contabilizaba nueve demandas que cubrían 14 millones de dólares en facturas impagadas en ese momento.

