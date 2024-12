Elon Musk tiene prohibido entrar en algunas reuniones de SpaceX, según WSJ. No tiene autorización para ello

No tenemos dudas de que Elon Musk es una de las personas más influyentes en todo el mundo. El hecho de estar en el top de mayores fortunas mundiales y ahora tener cargos de responsabilidad en el gobierno de Estados Unidos se une a sus muchas empresas que lideran en sus campos.

Una de las empresas con las que cuenta, además de X o Tesla, es SpaceX. Una compañía destinada principalmente a realizar misiones en el espacio pero de manera privada (y no pública, como es el caso de la NASA). Pero según The Wall Street Jorunal está teniendo problemas para poder ingresar a algunas reuniones de su propia empresa.

Musk desconoce proyectos de su propia empresa

Esto es algo que puede llamar mucho la atención. Elon Musk fundó esta empresa y es ahora mismo su director ejecutivo. Pero aunque tenga todos estos cargos este periódico apuntan precisamente a que no cuenta con acceso a la información de algunos de los proyectos. Y que incluso no puede escuchar las reuniones de estos.

SpaceX, pese a ser una empresa privada, ha establecido grandes relaciones con el gobierno federal de Estados Unidos para realizar proyectos de satélites espía como el Starshield. De esta manera, la compañía cuenta con acceso a información que está clasificada y para la que se exige una gran autorización de seguridad.

Esta autorización la otorga el Gobierno de Estados Unidos para poder acceder a toda esta información clasificada. El propio Musk cuenta con la autorización 'top-secret' pero hay algunas autorizaciones por encima que no cuenta y que le impide acceder a diferentes programas en los que trabaja su compañía.

Los miembros que trabajan en estos proyectos cuentan con la autorización "sensitive compartmented information" y que está pensada para brindar acceso a información muy sensible. Esta autorización no la tiene Musk y no va a poder enterarse de estos proyectos clasificados.

Por ejemplo, el propio Musk no tiene ni idea de las cargas útiles clasificadas que se lanzan con sus cohetes. Una autorización que si tienen otros CEO de grandes empresas como por ejemplo el director ejecutivo de Boeing.

Las razones para que Musk no tenga autorización se basa simplemente en que el Gobierno de Estados Unidos no se la ha concedido. Estas autorizaciones se conceden tras un proceso de aprobación realmente estricto en el que se pregunta de todo, como por ejemplo los contactos extranjeros que se tienen. Si bien, ahora con la llegada de Trump a la Casa Blanca puede que esto cambie y ya si cuente con la autorización de seguridad necesaria.

Imágenes | Mariia Shalabaieva Daniel Oberhaus

