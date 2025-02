Si eres usuario de PlayStation, esta es la compensación que ha dado Sony por la caída de PSN de este fin de semana

Durante este fin de semana, los usuarios de PlayStation han tenido una serie de problemas con el servicio PSN. Y es que sin ninguna razón aparente, los jugadores dejaron de tener acceso a múltiples servicios, entre ellos la descarga de juegos o la posibilidad de echar partidas online.

La caída ha afectado a jugadores de todo el mundo, por lo que si tienes alguna consola PlayStation y no te funcionaban los servicios online, no eras el único. Las incidencias comenzaron durante la madrugada del sábado día 8 de febrero, momento en el que si entrábamos a la web del estado del servicio PSN, comprobaríamos que multitud de sus servicios no funcionaban correctamente.

Cinco días adicionales de PS Plus para miembros como compensación

Actualmente, los usuarios ya pueden acceder al servicio sin ningún problema. Aunque aún se desconocen los detalles de la causa, desde PlayStation han confirmado que los usuarios que tuvieran una suscripción activa de PS Plus, recibirían cinco días adicionales de servicio por los problemas ocasionados.

“Los servicios de red se han recuperado por completo de un problema operativo. Pedimos disculpas por los inconvenientes y agradecemos a la comunidad por su paciencia. Todos los miembros de PlayStation Plus recibirán automáticamente 5 días adicionales de servicio,” recitaba la publicación de la cuenta Ask PlayStation en X.

Si bien en un principio el problema no iba a durar apenas unas horas, finalmente se alargó hasta prácticamente un día completo. Y es que Sony confirmó que el servicio se restableció sobre las 1 de la madrugada del domingo 9 de febrero.

Mientras el servicio funcionaba errático, los usuarios tuvieron problemas de inicio de sesión en sus cuentas, problemas a la hora de visitar la PS Store e incluso a la hora de ejecutar juegos, sobre todo aquellos que necesitaban de una conexión online para funcionar.

Como mencionábamos antes, las causas del problema todavía nos son desconocidas a excepción de esa escueta descripción de Sony de ‘problema operativo’. Cuando sucedieron los problemas, muchos usuarios tuvieron recuerdos de Vietnam de aquel ataque a PSN en 2011, cuando el servicio estuvo 23 días sin funcionar correctamente.

Muchos especulan de que Sony podría haber recibido un ataque DDoS similar al que recibió Microsoft a finales de 2024, aunque todavía no hay información al respecto. Por ello mismo, parece que tendremos que esperar para conocer qué podría haber causado este problema, ya que si ha habido una vulneración del servicio por parte de un tercero, las cuentas de los usuarios y la información de los mismos podrían haber quedado afectadas.

