Esta empresa tiene una jornada de siete días. El plan inicial era una semana de cuatro días, pero otra solución les gustó más

Hay una empresa de Gales que hace tiempo quiso implementar una jornada laboral de cuatro días para sus empleados, como ya han hecho muchas otras empresas, también en España e incluso países enteros, como un modelo alternativo laboral para su población. Lumen SEO estuvo tres meses, desde comienzos de este año 2025, probando una jornada de cuatro días.

Lo más sorprendente es que hace un mes, su CEO anunciaba que abandonaban las pruebas... para quedarse en una jornada de 32 horas a la semana, con total libertad para elegir cuándo trabajar y cuántos días a la semana hacerlo. En la práctica, eso se traduce a que la empresa dispone de una jornada laboral de siete días y que la gente pueda organizarla. De hecho, es algo de lo que su director, Aled Nelmes, de 29 años, presume:

"Una minoría de organizaciones ha probado 32 horas en cinco días laborables, pero no conocía a ninguna que probara la versión completa de Lumen de 32 horas en siete días".

Un CEO que pasa los inviernos en Canarias

Este joven líder es fan de la flexibilidad laboral. Él mismo ha contado también que pasa los inviernos en Canarias teletrabajando porque considera que "conoces a mucha gente interesante y es más saludable" (aunque a la ciudadanía canaria les haga la vida más cara y haya protestas, muchos nómadas digitales del norte de Europa eligen estas islas para pasar meses más fríos).

La prueba de Lumen encaja con la transición hacia un trabajo más flexible. El objetivo desde hace unas semanas es trabajar "en cualquier momento: Cualquier hora del día, cualquier hora de la semana" y desde "cualquier lugar: En casa, en la oficina, en cualquier lugar del mundo", explicó el CEO en su perfil de LinkedIn.

Esta prueba en su empresa puede servirle para dar a conocer más su trabajo. Y es que el hombre afirma en su red social que los trabajadores del Reino Unido se sienten insatisfechos, desorientados y carecen de autonomía. Él como director ejecutivo de Lumen SEO, director de New Dawn Organics y ponente invitado de la Universidad de Cardiff, USW y Business Wales, tiene otra función: "apoyar a los profesionales jóvenes a construir una vida que les guste mediante un trabajo con propósito", según sus palabras. Así que esta experiencia le resulta útil para dar a conocer sus charlas motivadoras.

De hecho, su modelo de negocio ya es motivo de debate en LinkedIn News para el Reino Unido. En el debate mucha gente dice preferir horarios fijos para evitar trabajar de más o recibir mensajes cuando no están trabajando. Por ahora, con casi 5.500 votos y con tres días más por delante para opinar, están casi empatadas las personas que quieren una jornada laboral de cuatro días con las que quieren 32 horas para repartirlas como quieran (esta opción tiene más votos). Muy poca gente ha votado a favor de seguir trabajando cinco días a la semana, que es lo más común en la actualidad.

Votaciones en el debate sobre la jornada laboral

La testosterona y el ciclo menstrual como razón

El CEO de la empresa de marketing ha explicado que la flexibilidad que permite a los emprendedores alcanzar un alto rendimiento, usando los días según su productividad y dice que esto no debería limitarse solo a ellos y puede aplicarse también a los trabajadores asalariados. Ya hemos visto cómo la psicología recuerda en qué momentos del día podemos ser más productivos y en cuáles estamos cero inspirados (aunque también dependa de cada persona).

Nelmes afirmó que un tema complicado es el de la menstruación: "Somos una fuerza laboral predominantemente femenina, y hay períodos durante el ciclo menstrual en los que la energía y el sistema inmunitario están más altos y más bajos. La flexibilidad permite a las mujeres concentrarse y mantener un alto rendimiento durante su ciclo menstrual". El ciclo se divide en cuatro frases que condiciona mucho cómo las mujeres nos sentimos y también influye en la creatividad y la concentración.

También habla de la testosterona. Afirma el joven CEO que "el ciclo masculino es diario, y muchos hombres alcanzan su máximo rendimiento y se concentran mejor temprano por la mañana, antes de las 9:00".

Otro asunto importante es el cuidado de niños. La empresa va a contratar a más personal y quiere ser un lugar atractivo para gente que tiene hijos e hijas.

Cabe mencionar que, cómo no, las reuniones son las únicas que no ofrecen flexibilidad y son de obligatoria asistencia (hemos visto que tener reuniones eficientes es un reto y que llevan a echar muchas horas de la jornada laboral). En este caso, están hechas para definir proyectos y formaciones obligatorias. En conjunto, el CEO asegura que no superan las tres horas semanales.

