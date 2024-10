Empresas con jornada laboral de cuatro días en España: "los trabajadores están más descansados" y "ha mejorado la productividad"

Trabajar cuatro días a la semana reduce el estrés de los trabajadores y esto da más ingresos a las empresas. Eso aseguran algunos estudios. Otros análisis apuntan a mayor productividad y otros a trabajadores más felices y comprometidos con sus empresas.

La jornada laboral de cuatro días es una realidad para muchas personas. En Europa muchos países lo han probado y algunas empresas han decidido mantenerse trabajando menos días de la semana.

Mientras en España muchas son las compañías y trabajadores a la espera de implementarlo, como iniciativa del gobierno, vamos a analizar a empresas que ya han implementado jornadas de cuatro días de trabajo semanal y sus experiencias.

En España hay empresas que llevan a cabo esta jornada de cuatro días como Delsol, Byld o The Good Rebels, con las que hemos hablado para conocer su experiencia de primera mano.

"Personas más descansadas y creativas"

1-Mayor creatividad: En el caso de la empresa española Byld, comenta Marcela Arias en una entrevista que la decisión de reducir la jornada laboral a cuatro días a la semana en vez de los típicos cinco, “no se tomó porque quisiéremos que la empresa fuera más productiva (porque ya lo éramos), sino porque un día extra a la semana supone personas más descansadas y por consiguiente más creativas”.

2-Mejorar la conciliación entre la vida profesional y la personal para todo el mundo. Desde Delsol, Ana Arroyo, responsable de RRHH, nos explicó que mientras en su empresa ya había medidas de conciliación para personas con hijos, esto no era universal: "no había ninguna medida para todo el mundo, para aquellos que no tiene hijos" y, de este modo, el sistema completo es más inclusivo para la plantilla.

3-Aprovechamiento del tiempo eficientemente. Un estudio sobre la semana laboral de 4 días ha descubierto que cuando trabajamos 5 días pasamos uno sin hacer casi nada. Las razones: el agotamiento, la procrastinación o el hecho de que no haya tanto trabajo hace que realmente no todo el mundo trabaje 40 horas como tal, por lo que la jornada laboral reducida permite un mejor aprovechamiento del tiempo, más allá de estar horas sentado de forma innecesaria en muchos casos, delante de un PC u otras herramientas de trabajo.

4-Trabajadores más contentos y comprometidos. Desde Byld han notado que estos cambios han traído más compromiso: “procurar la felicidad de las personas que hacen parte de la compañía no solo impulsa su bienestar, también supone empleados más creativos, descansados y, por tanto, más productivos, reduce la rotación de los mismos y aumenta su implicación y el sentimiento de pertenencia hacia Byld”.

5-Mejora el bienestar de los empleados. Ana Arroyo desde Delsol explicaba a Genbeta hace un tiempo es que una persona feliz con su trabajo será más comprometida con la empresa. Si hablamos de productividad hay que destacar que en Delsol se ha reducido el absentismo laboral. De hecho, el estrés laboral o pasar muchas horas sentados en un escritorio son algunas de las causas de enfermedad que podemos sufrir los trabajadores.

6-La productividad no se ve afectada. En un gran experimento en el Reino Unido, una de las conclusiones más importantes fue sobre productividad. Casi la mitad, el 49%, afirmó que la productividad mejoró, mientras que el 46% dijo que se ha mantenido estable, que es lo que se exigía. Por tanto muy pocas han visto caídas de productividad ya que si sumamos, el 95% de personas trabajaron igual o mejor en cuanto a productividad. Hay que recordar también el caso de Islandia, dondecasi toda la población tiene una jornada por debajo de las 40 horas, desde hace tiempo, ya que vieron cómo la productividad efectivamente mejoraba con trabajadores menos agotados.

7-Más ocio, que afecta a la economía general. Valencia fue pionera probando la jornada laboral de 4 días y luego pudimos conocer cómo afectó a 360.000 trabajadores. Entre muchas conclusiones, una interesante es cómo las personas usamos el tiempo libre y se vio que la gente hace más ocio de consumo (el día extra fue utilizado para tener vida social en sitios públicos, hacer actividad física, caminar o asistir a espectáculos). Otros estudios apuntan a que el cambio en los modelos de trabajo, teletrabajo incluido ha aumentado el ocio y eso ha resultado positivo para la economía.

Ya hemos publicado un reportaje analizando cómo fue el proceso de implantación de este novedoso sistema laboral. Y también otro la productividad algo que para las empresas es clave. Todos ellos con testimonios reales de empresas que tienen implementada desde hace tiempo una jornada laboral de cuatro días.

