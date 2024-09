Feijóo, líder del PP, dice que apuesta por una jornada laboral de cuatro días en España pero... trabajando más horas al día

Los planteamientos para cambiar la jornada laboral tradicional de 40 horas semanales y cinco días a la semana van encontrando alternativas y propuestas diferentes. En España, el Ministerio de Trabajo ya está en proceso de reducir la jornada a 37,5 horas y, a petición del partido Más País, se harán pruebas en empresas que quieran intentar ver cómo funcionan con una jornada laboral de cuatro días (aunque el proceso va con retraso).

Ayer veíamos cómo en el Reino Unido el nuevo gobierno laborista también plantea nuevas ideas para que los trabajadores tengan más libertad de decisión y hoy en España tenemos al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo hablando de una jornada laboral de cuatro días en nuestro país pero sin reducir las horas.

En una entrevista concedida a un programa de la cadena Telecinco, el líder de la oposición al gobierno ha afirmado que la jornada diaria debería ser de “nueve horas” o “nueve horas y media”. “La productividad de nuestra economía está por encima de los intereses sindicales o empresariales”, han sido sus palabras.

Cabe echar un vistazo a las pruebas realizadas en diferentes países del mundo para saber que la idea de Feijóo no es ideal. El ejemplo lo tenemos cerca: Bélgica adoptó la jornada laboral de 4 días hace un año pero no redujo las 40 horas... y trabajar 10 horas al día no ha triunfado.

Días de casi 10 horas de trabajo

El argumento de Feijóo para no plantear como posible una reducción de las horas trabajadas semanales es que afirma que "España tiene un problema de productividad” y que nuestro país está “en el récord máximo de incapacidad temporal”.

Esta es la primera vez que el Partido Popular se abre a una jornada laboral de cuatro días aunque la formación se niega a reducir las horas que trabajamos semanalmente.

Hay que recordar que Bélgica redujo los días de trabajo pero no las horas, y decidió "estrujar" 40 horas semanales en cuatro días, lo que hace una media de 10 horas de trabajo diarias. Algo muy diferente de lo que defiende la organización 4 Day Week Global, muy activa y que anima a probar esta jornada, pero con menos horas a la semana y el mismo sueldo.

Con estas condiciones, un informe posterior mostró que muy pocos son los trabajadores que han querido aceptar la jornada laboral de cuatro días.

Según una encuesta realizada por la empresa de servicios de recursos humanos Acerta, solo el 0,8% de los empleados belgas han pasado a la semana laboral de cuatro días a tiempo completo desde el Acuerdo Laboral de 2022. Esto equivale a uno de cada 130 trabajadores a tiempo completo.

