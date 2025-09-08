Estamos en niveles récord de estrés, pero es muy desigual entre comunidades: Asturias y Galicia, a la cabeza. Murcia es la más relajada

Randstad, empresa especializada en gestión de talento ha elaborado una encuesta entre más de 4.300 personas en edad de trabajar para analizar su bienestar emocional. Y ha confirmado algo que muchos estudios advierten desde hace tiempo: el estrés está en niveles muy altos.

Un 16,2% lo experimenta frecuentemente y casi un 5% declara sentirse estresado o estresada siempre. A esto se suma un 38,2% que afirma sufrirlo a veces, lo que sitúa el total de personas que lidian con este problema de forma más o menos regular en el 59,3%. Y sólo 1 de cada 10 personas dicen no estar nunca estresadas.

Según los resultados, el 79% de los encuestados cree que la falta de desconexión laboral impacta de forma directa en su salud y bienestar. Lo que sorprende, además, es el enorme desequilibrio que existe entre unas regiones de España y otras.

Ciertas Comunidades Autónomas del norte de España junto con Canarias lideran este ránking, mientras en Murcia se encuentra la gente más tranquila de todo el país.

Lugares con más y menos estrés de España

En lo más alto del ranking se sitúan Asturias (25,2%), Galicia (24,7%) y Canarias (24,3%), donde uno de cada cuatro empleados manifiesta sentir estrés siempre o frecuentemente. Les siguen los trabajadores de Andalucía (24%), Madrid (23,3%), Comunidad Valenciana (22%), Cantabria (21,6%) y Aragón (21,6%).

Por el contrario, los trabajadores de Castilla y León, seguida de La Rioja,, Extremadura y el País Vasco. A continuación, se sitúan Castilla-La Mancha y Murcia. Por debajo del 15% se encuentran Navarra y Baleares, que cierra la lista con un 11,1%, como recoge RRHH Digital.

Los sectores más afectados

El sector más afectado por este fenómeno es el de la sanidad, en el que un 35,6% de sus trabajadores se ha mostrado "emocionalmente agotado", cifra que asciende al 43,3% en aquellos que se han sentido así en el pasado.

Los trabajadores de la construcción son los segundos que más afectados se identifican y le sigue el sector educativo, donde un 29,8% pasa por agotamiento laboral. En el sector tecnológico, un 25,2% se encuentra agotado emocionalmente, y un 45 por ciento también ha pasado por ello.

Los funcionarios que prestan sus servicios a la Administración Pública son los menos estresados: un 41,3% nunca ha sentido agotamiento y solo un 10,3 lo sufre en la actualidad.

Imagen | Foto de Vitaly Gariev en Unsplash

