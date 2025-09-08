HOY SE HABLA DE

Estamos en niveles récord de estrés, pero es muy desigual entre comunidades: Asturias y Galicia, a la cabeza. Murcia es la más relajada

El sector más afectado por este fenómeno es el de la sanidad, en el que un 35,6% de sus trabajadores se ha mostrado "emocionalmente agotado"

Randstad, empresa especializada en gestión de talento ha elaborado una encuesta entre más de 4.300 personas en edad de trabajar para analizar su bienestar emocional. Y ha confirmado algo que muchos estudios advierten desde hace tiempo: el estrés está en niveles muy altos.

Un 16,2% lo experimenta frecuentemente y casi un 5% declara sentirse estresado o estresada siempre. A esto se suma un 38,2% que afirma sufrirlo a veces,  lo que sitúa el total de personas que lidian con este problema de forma  más o menos regular en el 59,3%.  Y sólo 1 de cada 10 personas dicen no estar nunca estresadas.

Según los resultados, el 79% de  los encuestados cree que la falta de desconexión laboral impacta de forma directa en su salud y bienestar. Lo que sorprende, además, es el enorme desequilibrio que existe entre unas regiones de España y otras.

Ciertas Comunidades Autónomas del norte de España junto con Canarias lideran este ránking, mientras en Murcia se encuentra la gente más tranquila de todo el país.

Lugares con más y menos estrés de España

En lo más alto del ranking se sitúan Asturias (25,2%), Galicia (24,7%) y Canarias (24,3%), donde uno de cada cuatro empleados manifiesta sentir estrés siempre o frecuentemente. Les siguen los trabajadores de Andalucía (24%), Madrid (23,3%), Comunidad Valenciana (22%), Cantabria (21,6%) y Aragón (21,6%). 

Por el contrario, los trabajadores de Castilla y León, seguida de La Rioja,, Extremadura y el País Vasco. A continuación, se sitúan Castilla-La Mancha y Murcia. Por debajo del 15% se encuentran Navarra y Baleares, que cierra la lista con un 11,1%, como recoge RRHH Digital

Los sectores más afectados

El sector más afectado por este fenómeno es el de la sanidad, en el que un 35,6% de sus trabajadores se ha mostrado "emocionalmente agotado", cifra que asciende al 43,3% en aquellos que se han sentido así en el pasado. 

Los trabajadores de la construcción son los segundos que más afectados se identifican y le sigue el sector educativo, donde un 29,8% pasa por agotamiento laboral. En el sector tecnológico, un 25,2% se encuentra agotado emocionalmente, y un 45 por ciento también ha pasado por ello. 

Los funcionarios que prestan sus servicios a la Administración Pública son los menos estresados: un 41,3% nunca ha sentido agotamiento y solo un 10,3 lo sufre en la actualidad. 

Imagen | Foto de Vitaly Gariev en Unsplash

