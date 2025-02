Este desarrollador rechazó una oferta de trabajo en 2023 y le deseó suerte a la empresa. De haber aceptado, hoy sería millonario

El futuro es incierto para todo el mundo, y nuestro bienestar del presente depende de las decisiones que hayamos tomado en el pasado, como no puede ser de otra manera. Arrepentirse de algo que ya no puedes cambiar quizás no sirva de mucho, pero a veces no podemos evitar pensar cosas como lo distinta que sería nuestra vida si hubiésemos comprado bitcoins hace 15 años.

Este desarrollador rechazó una decisión que podría haberle cambiado la vida para siempre. Por aquel entonces no lo sabía, pero optó por dejar pasar una importante oferta para un gran cargo en una empresa que hoy día está valorada en miles de millones de dólares.

Una oferta que hoy sería irrechazable

Tal y como comparte en una publicación en X, este desarrollador, de nombre Peter, recibió un correo electrónico de un joven emprendedor que había decidido crear una startup con unos amigos del MIT. Este joven, pensó que sería una buena idea contar en sus filas con Peter, una persona de la que había oído hablar grandes cosas.

Haz clic en la imagen para ir a la publicación

Antes de rechazar la oferta, Peter preguntó por el cargo por el que sería admitido. La respuesta fue un cargo como ingeniero fundador. En una startup tecnológica, el ingeniero fundador es el primer ingeniero de la empresa, y normalmente también suele ser el primer empleado al que se contrata. Si la startup va bien, normalmente es un puesto muy bien remunerado. Pero si la empresa va extremadamente bien hasta el punto de estar valorada en miles de millones de dólares… Bueno, ya sabes por dónde va la cosa.

Al conocer el puesto, Peter rechazó la oferta, comentando que no estaba interesado y deseándole suerte a aquel joven. Ambos se intercambiaron dichos correos sobre agosto de 2023. Este emprendedor era en realidad Michael Truell, fundador de Cursor, un entorno de programación basado en inteligencia artificial que facilita la programación asistida.

Hoy por hoy es una de las herramientas más reconocidas para programar con ayuda de la IA, ofreciendo autocompletado avanzado, explicaciones de código, generación, depuración inteligente y más. Según la firma de capital Andreessen Horowitz y Thrive, Cursor estaría valorada en unos 2.600 millones de dólares. En diciembre, la compañía recibió una ronda de financiación de unos 100 millones de dólares.

Cuando Peter conoció acerca de Cursor, no tuvo más remedio que felicitar a Truell por su producto. Además, según Peter, comenzó a utilizar Cursor precisamente por haber intercambiado e-mails con Truell. La cosa entre ellos quedó ahí, y Peter decidió compartir esto hace unos días para mostrar la gran oferta que había rechazado.

A pesar de ello, parece que las cosas a este desarrollador no le han ido mal del todo. Tal y como comenta, creó una empresa enfocada en tecnología publicitaria que pasó de no generar ingresos a alcanzar un millón de dólares en ingresos anuales recurrentes en sus primeros 9 meses. Si bien no es Cursor, tampoco es que se pueda quejar.

